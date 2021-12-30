الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قرية فاطسة بريف عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية فاطسة بريف عين عيسى. خبر 30 كانون الأول 2021, الخميس - 12:39 2021-12-30T12:39:00 مركز الأخبار أفاد مراسلونا من المنطقة أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون بالأسلحة الثقيلة قرية فاطسة بريف عين عيسى الشرقي. إقرأ أيضاً عقب ريف حلب.. روسيا تصعّد من قصفها على ريف إدلب صعّدت روسيا من قصفها للمنطقة المسماة "خفض التصعيد"... جرائم مروعة.. منظمة حقوق الانسان عفرين – سوريا تكشف حصيلة جرائم تركيا في عفرين المحتلة قتلت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها أكثر من 650 موا... مقتل وإصابة 10 من مرتزقة "الحمزات" بسبب خلافات على تقاسم واردات التهريب قتل وأُصيب 10 من مرتزقة "الحمزات" التابعين للاحتلال ...