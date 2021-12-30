​​​​​​​الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قرية فاطسة بريف عين عيسى

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية فاطسة بريف عين عيسى.
خبر 2021-12-30T12:39:00 مركز الأخبار

أفاد مراسلونا من المنطقة أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون بالأسلحة الثقيلة قرية فاطسة بريف عين عيسى الشرقي.


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