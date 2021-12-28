​​​​​​​الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قرية الطعانة

يشن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قصفاً مدفعياً عنيفاً على قرية الطعانة في مقاطعة الشهباء.
ملف 2021-12-28T17:00:00 الشهباء

ذكر مراسلنا أن القصف العنيف على القرية لا يزال مستمراً.

(م)

ANHA


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