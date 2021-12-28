الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قرية الطعانة يشن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قصفاً مدفعياً عنيفاً على قرية الطعانة في مقاطعة الشهباء. ملف 28 كانون الأول 2021, الثلاثاء - 17:00 2021-12-28T17:00:00 الشهباء ذكر مراسلنا أن القصف العنيف على القرية لا يزال مستمراً. (م) ANHA إقرأ أيضاً 2021 العام الأكثر دموية في مخيم الهول.. داعش خطر قائم وقع في مخيم الهول شمال وشرق سوريا خلال العام الجار... إعلان دون تنفيذ وإلزام.. اليوم العالمي لحقوق الانسان تناقض الأمم المتحدة بنود إعلان حقوق الانسان، إذ ت... دعوة أسر مرتزقة روج: لا تكونوا أدوات لإبادة الكرد - 9 قالت أسر عناصر مرتزقة روج إن مرتزقة روج التي تشكلت ...