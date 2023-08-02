​​​​​​​الاحتلال التركي ومرتزقته يختطفون 4 مواطنين من عفرين المحتلة

أفادت مصادر من عفرين المحتلة، باختطاف استخبارات دولة الاحتلال التركي مواطنين اثنين من أهالي قرية بعدينا التابعة لناحية راجو، وهما "حميد حميد كنجو ـ سعيد عبدو عثمان"، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وفي مدينة عفرين، اختطف مرتزقة "الشرطة العسكرية" في 31 تموز الفائت المواطنينِ "كمال محي الدين (22 عاماً)، من أهالي قرية جولاقا التابعة لناحية جندريسه والمواطن عمر علي (25 عاماً) من أهالي قرية ماراته" التابعة للمدينة.

وأشارت المصادر إلى أن مرتزقة "الشرطة العسكرية" طالبوا ذوي المختطفين بـ 700 دولار أميركي عن كل منهم، لقاء إطلاق سراحهم.

(ج س/ف)

ANHA