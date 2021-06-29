​​​​​​​الاحتلال التركي ومرتزقته يعاودون قطع المياه عن الحسكة ومجلس المقاطعة ينذر بكارثة إنسانية

وتعد محطة مياه علوك ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لمدينة الحسكة، وناحية تل تمر، والمناطق الجنوبية من الحسكة، كالهول، والعريشة، والشدادي ومركدة، بالإضافة إلى المخيمات الموجودة ضمن المنطقة، كمخيم العريشة، والهول، وواشوكاني وسري كانيه، حيث يبلغ عدد السكان الذين يعتمدون على مياه الشرب من محطة علوك الخاضعة لسيطرة الاحتلال التركي ومرتزقته، أكثر من مليون نسمة.

وفي هذا السياق، أصدر، اليوم، مجلس مقاطعة الحسكة، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، يدعو فيه المنظمات الراعية لحقوق الإنسان إلى التدخل لإعادة ضخ مياه محطة علوك إلى المدينة ونواحيها، تلافياً لحدوث كارثة إنسانية.

وجاء في البيان:

"لقد عاودت الدولة التركية وعن طريق مرتزقتها قطع المياه من محطة علوك عن مدينة الحسكة وأريافها من منطقة تل تمر، هذه السياسة التي انتهجتها منذ احتلال مدينة رأس العين.

إن قطع المياه من محطة علوك عن مدينة الحسكة وما حولها هو جريمة ضد الإنسانية، إذ يأتي هذ الانقطاع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، هذا الوقت الذي نحن فيه بأمسّ الحاجة إلى المياه، كما أن انعدام المياه يزيد من مخاطر تعرض الأطفال لحالات التسمم في عموم المنطقة وفي مخيمات النازحين خاصة.

إن هذا العمل ما هو إلا وصمة عار على جبين المؤسسات الدولية والمنظمات التي تدّعي أنها ترعى حقوق الإنسان؛ لأنها تتم على مرأى الجميع دون تحريك أي ساكن.

كما أن صمتهم هذا يجعلهم شركاء في المآسي التي يعاني منها المدنيون الأبرياء.

نناشد المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التدخّل وبشكل فوري واتخاذ كل المساعي للضغط على الدولة التركية لإعادة ضخ المياه ووقف معاناة أهالي الحسكة، تلافياً لحدوث كارثة إنسانية حقيقية تهدد بعطش أكثر من مليون ونصف إنسان".

ANHA