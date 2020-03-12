​​​​​​​الاحتلال التّركيّ يخفي عملاءه في عفرين، ويعلنهم مختطفين

ويقوم الاحتلال التركيّ بإرسال بعض عملائه إلى تركيا؛ لإخضاعهم لتدريبات خاصّة، ويروّج على مواقع التّواصل الاجتماعي بأنّ هؤلاء الأشخاص تمّ اختطافهم، بغية إخفائهم عن الأنظار، وتضليل الشّعب.

وأكّد مصدر من داخل مقاطعة عفرين المحتلّة نشر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المزيّفة التابعة للاستخبارات التركيّة أنباء عن اختطاف عدد من المدنيّين ضمن مقاطعة عفرين المحتلّة، وهم بالأصل عملاء لهم، ليتمّ إرسالهم إلى تركيا لتلقّي تدريبات، و تكليفهم بمهمّات خاصّة.

و قد ذكر المصدر بعضاً من أسماء العملاء التّابعين للاحتلال التّركيّ، وهم فاضل هورو، وهو من ناحية راجو بمقاطعة عفرين، ويشغل منصب رئيس ما يُعرف بالمجلس المحلّي للناحية التابعة لمرتزقة الاحتلال التّركي، والعميل محي الدّين شيخ نعسان، ويعمل نائب رئيس ما يُعرف بالمكتب الإغاثي في عفرين المحتلةّ، ومحمد شعبان بن أحمد من ناحية بلبلة، وهو عضو في ما يُعرف بالمجلس المحلّي لناحية بلبلة، والضّابط المنشقّ من قوّات النّظام السّوريّ منان حنان حبيب من قرية قورنة التّابعة لناحية بلبلة، وهو يعمل كمدرّب لدى الفصائل المرتزقة، والّتي تسمّى (بالجيش الوطنيّ السّوريّ).

وأوضح المصدر بأنّ هؤلاء الأشخاص يتمّ إخضاعهم لدورات تدريبيّة في تركيّا، وهم الآن على رأس عملهم الذي تمّ تكليفهم به من قبل الاحتلال التّركيّ في عفرين المحتلّة.

(ف إ/م)

ANHA