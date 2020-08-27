​​​​​​​الاحتلال التّركيّ يجرف تلّ دريميّة الأثري بمقاطعة عفرين المحتلّة لسرقة الآثار

ويستمرّ الاحتلال التركي ومرتزقته بنهب الآثار الموجودة في مقاطعة عفرين وسرقتها إلى جانب الجرائم الأخرى التي يرتكبها بحقّ أبناء المقاطعة.

ويقع تل دريمية الأثري شمال غرب مدينة عفرين على بعد حوالي ( 20 ) كم وأقرب القرى منه هي قرية عرب أوشاغي التابعة لناحية شرا بمقاطعة عفرين المحتلّة، ويبعد التل عنها حوالي (1,5) كم في طرفها الشمالي الغربي، وهو من التلال المسجّلة لدى وزارة الثقافة السورية والمديرية العامة للآثار والمتاحف السورية بالقرار 244 / أ لعام 1981 .

وبحسب التوثيقات التي حصلت عليها مديرية الآثار بمقاطعة عفرين تفيد فيها :"بتاريخ 11/ 7 / 2019 و أخرى بتاريخ 28 /8 /2019 وصلتنا صورتان فوتوغرافيتان للتلّ الأثري تمّ التقاطهما من الجهة الشمالية الشرقية له، ويظهر في الصورتين تعرّض التل لعملية تجريف شاقولية وأفقية بعمق حوالي ( 4 ) م ومساحة تقدّر بحوالي (1) هكتار بحسب الصور الفضائية المرفقة واعتماداً على قياس المساحات المتوفّر في برنامج غوغل إيرس.

ويبدو من الصورتين والصورة الفضائية أنّ عمليّة التجريف والتخريب قد تمّت بالجرّافات والآليات الثقيلة حتّى أنّ أشجار الزيتون التي تعود إلى أكثر من سبعين سنة قد تمّ اقتلاعها وإزالتها من سفح التل، وذلك بحسب أقوال السكّان الأصليين للقرى المجاورة للتل.

ومن خلال رصدنا للتل الأثري عن طريق الصور الفضائية حصلنا على صورة فضائية تعود إلى تاريخ 872019 تثبت ما تمّ ذكره أعلاه من تخريب التلّ وتجريفه بالآليات الثقيلة، بحثاً عن القطع الأثرية الثمينة واقتلاع الأشجار المزروعة على سفحه في خطوة تهدف إلى إلحاق الضرر بتاريخ منطقة عفرين السورية وممتلكات السكّان الأصليين للمنطقة، بغية تهجيرهم تنفيذاً لمخطّط التطهير الثقافي والتغيير الديموغرافيّ".

(إ)

ANHA