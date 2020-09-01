​​​​​​​الاحتلال التّركيّ يجرف أهم تلّ أثريّ في كري سبي تمهيداً لنهبه

وأفاد المصدر بأنّ الاحتلال التركي جلب يوم أمس جرّافات عسكرية إلى تل صهلان الأثري القريب من قرية خربة الرز التابعة لمقاطعة كري سبي المحتلّة، وبدأ بتجريف ونبش التل أمام أعين أهالي المنطقة.

وبحسب المصدر فإنّ تل صهلان يعتبر من أهم التلال الأثرية في مقاطعة كري سبي المحتلة، ويعود تاريخه لأكثر من ألفي عام قبل الميلاد.

هذا ويعمد جيش الاحتلال التركي إلى نهب الأماكن الأثرية في كافّة المناطق التي يحتلّها من سوريا "عفرين، سري كانيه، كري سبي" ونقل ما يتمّ العثور عليه من آثار دالّة على حضارة المنطقة إلى تركيا.

(ج)

ANHA