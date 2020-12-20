​​​​​​​الاحتلال التّركيّ يحول موقع نبي هوريّ الأثريّ إلى مسجد

أظهرت صور اطّلعت عليها وكالتنا إقدام الاحتلال التّركيّ على العبث بموقع (قلعة نبي هوري)، وتغيير معالمه، وبناء مسجد في باحة الموقع الأثري.

النبي هوريّ والتي تعرف أيضاً بـ(مدينة كورش أو سيروس) تقع شمال شرق مدينة عفرين بنحو 45كم وتتبع لناحية شران، وتبعد عن مدينة حلب 70كم. ويعود تاريخ الموقع الأثريّ إلى حوالي 312 قبل الميلاد.

واحتلّ جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته موقع نبي هوري إبّان احتلالهم لمقاطعة عفرين.

وتعرّضت المواقع الأثرية على مدى سنوات الاحتلال إلى العديد من عمليات الحفر الجائرة من قبل الاحتلال التركي بهدف سرقة ونهب اللقى الأثرية ونقلها إلى تركيا بحسب تقارير مديرية الآثار في مقاطعة عفرين.

وتظهر الصور التي حصلت عليها وكالتنا أعمال بناء وتغيير معالم الموقع الأثريّ وتعليث أعلام الدولة التركية. كما تظهر الصّور أيضاً تشييد أبنية إضافية في الموقع وضع فيها منبر إمامة، إضافة إلى مجسّمات مزينة بالهلال ، ممّا يشير إلى تحويله إلى مسجد.

(ف إ/م)

ANHA