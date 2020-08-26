​​​​​​​الاحتلال التّركيّ ومرتزقته يقتلون مدنيّاً على طريق M4 بريف عين عيسى

وأفاد مراسلونا أنّ مواطناً من أهالي ريف ناحية عين عيسى ويُدعى "قاسم الخليل من مواليد عين عيسى 1972" قُتل صباح اليوم حوالي السّاعة 08:00 على طريق M4 مقابل قرية شيخ حسن التّابعة لعين عيسى، على يد جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته، فيما لم يستطع الأهالي الاقتراب من جثمان المواطن لاستهدافهم من قبل المرتزقة، وتمكّن الأهالي مساء اليوم بعد حلول اللّيل من الوصول إلى الجثّة ونقلها إلى ناحية عين عيسى.

يُذكر أنّ جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته زادوا في الآونة الأخيرة من خروقاتهم واستهداف المدنيّين، الأمر الذي دعا القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية لدعوة الاطراف الضامنة لاتفاقيتي اسطنبول وسوتشي القيام بواجبهم و إيجاد آلية ايقاف للخروقات التركية، وذلك على خلفية استهداف الاحتلال التركي لسيارة إدارية في هيئة الدفاع بناحية عين عيسى الأسبوع المنصرم تسبب في استشهاد سائقها.

كما ناشدت القيادة العامة لقسد أهالي المنطقة توخّي الحذر من استهدافات وخروقات جيش الاحتلال والمرتزقة.

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ANHA