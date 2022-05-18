​​​​​​​الاحتجاجات المطالبة باستقالة رئيس الوزراء تتواصل في أرمينيا والأمن يتدخل

وذكرت وسائل الإعلام، أن المتظاهرين قطعوا حركة المرور في مناطق مختلفة من العاصمة يريفان، وأن الشرطة تقوم باحتجاز المتظاهرين، وفتح الطرق من أجل إعادة حركة المرور.

وقالت الدائرة الصحفية للشرطة لوكالة إنترفاكس إنه تم اعتقال 73 شخصاً. ومن بين المعتقلين الرئيس السابق لوزارة التعليم، نائب رئيس الحزب الجمهوري الحاكم السابق، أرمين أشوتيان، ورئيس البرلمان السابق، صاميل نيكويان، ونائب رئيس البرلمان السابق، إدوارد شارمازانوف.

كما اعتقلت الشرطة الأرمنية أكثر من 400 متظاهر معارض صباح أمس الثلاثاء.

يذكر أن أحزاب المعارضة تنظم منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، مسيرات للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، بسبب النزاع مع أذربيجان حول منطقة قره باغ.

واتهمت أحزاب المعارضة باشينيان بالتخطيط للتنازل لباكو عن أجزاء من قره باغ لا تزال تحت السيطرة الأرمنية.

(ل د)