​​​​​​​الاحتجاجات الإيرانية تتوسع ومطالبات دولية بوقف العنف ضد المحتجين

ونظم متظاهرون في أليكودرز بمحافظة لورستان، مسيرة للتعبير عن تأييدهم للمتظاهرين في الأحواز، بينما اعتقلت قوات الأمن عشرات المتظاهرين خصوصاً بعد تدخّل قوات من الحرس الثوري، بحسب ما أفادت شبكة العربية.

وأفادت المعلومات بأن المتظاهرين اجتاحوا 10 مدن مجاورة للأحواز، فيما أكد ناشطون أن التعزيزات الأمنية لم تكسر حدة الغضب ولم تردع المحتجين للرجوع.

ودعت منظمة الأمم المتحدة طهران إلى حل المشكلة بدلاً من اللجوء إلى العنف وتكميم الأفواه والاعتقالات، حيث قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، مساء أمس الجمعة، إنه من الأفضل أن تعالج السلطات الإيرانية مشكلة شح المياه في جنوب غربي البلاد بدلاً من قمع الاحتجاجات بالعنف.

كما شددت على أن إطلاق النار على الناس وتوقيفهم لن يؤديا إلا لزيادة الغضب واليأس، موضحة أن المصابين رفضوا الذهاب إلى المستشفى خوفاً من توقيفهم.

ومن جانبها، أصدرت منظمة العفو الدولية، اليوم، بياناً طالبت فيه السلطات الإيرانية بوقف استخدام الأسلحة والقوة ضد المحتجين على شح المياه في الأحواز، مشيرة إلى مقتل 8 أشخاص في هذه الاحتجاجات الشعبية.

أما منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فقد أكدت أن على أن السلطات في إيران استخدمت القوة المفرطة لقمع المظاهرات.

وطالبت طهران بإجراء تحقيقات تتمتع بالشفافية بشأن 3 حالات وفاة على الأقل وقعت بين المتظاهرين، ومحاسبة المسؤولين عنها، وكذلك معالجة مشاكل الوصول إلى المياه المستمرة منذ فترة طويلة.

بدورها، دعت الخارجية الأميركية، الجمعة، قوات الأمن الإيرانية إلى وقف العنف والاعتقال التعسفي للمحتجين.

وتعتبر الأحواز المطلة على الخليج، واحدة من أبرز مناطق إنتاج النفط في إيران وإحدى أغنى المحافظات الـ 31 في إيران، وهي من المناطق التي تقطنها أقلية كبيرة من العرب.

كما سبق لسكان المحافظة أن اشتكوا من تعرضهم للتهميش من قبل السلطات، وقد شهدت في 2019 احتجاجات مناهضة للحكومة طالت أيضاً مناطق أخرى من البلاد.

(د ع)