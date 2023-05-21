​​​​​​​الاحتفال بيوم اللغة الكردية في تل حميس

بمناسبة يوم اللغة الكردية 15 أيار، نظم المجمع التربوي في ناحية تل حميس، اليوم، احتفالية في ساحة مدرسة قرية (السعدية الكبيرة) الواقعة شمالي الناحية.

حضر الاحتفالية العشرات من الطلبة والمعلمين وأعضاء وعضوات مؤسسات الإدارة الذاتية في الناحية، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني وعن الأحزاب السياسية؛ بزيهم الشعبي الكردي والعربي.

وتخلل الاحتفالية إلقاء كلمات، بدأتها معلمة اللغة الكردية، جيان عارف، بكلمة هنأت فيها الشعب الكردي بهذا اليوم، واستذكرت الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل إحياء اللغة الكردية.

وأشارت جيان عارف لما يعنيه هذا اليوم بالنسبة للشعب الكردي، وما لهذه اللغة من قدسية لديه، ومدى أهمية اللغة الكردية للتعريف بالمجتمع الكردي، ومحاولات طمس ثقافة الشعب الكردي عبر محاربة اللغة الكردية.

ونوّهت إلى استمرار تلك المحاولات، لافتة لما يقوم به جيش الاحتلال التركي من قصف للمدارس في شمال وشرق سوريا، والكادر التدريسي والطلاب.

وأكد عضو مجلس عوائل الشهداء في تل حميس، محمد الخليوي، أن ما حقق للمجتمعات من مكتسبات ومكّنها من الحفاظ على ثقافاتها، هي التضحيات التي قُدّمت، وبفضل من ضحوا بحياتهم في سبيلها، وقال: "نتائج تلك التضحيات علينا الحفاظ عليها، واحترام الثقافات المتعددة، وفي مقدمتها اللغات، وعدم التمييز بينها، وعلى الجميع الدفع نحو تعليم أبنائه بلغته الأم".

لتنتهي الاحتفالية بفقرات غنائية وراقصة، تفاعل معها الحضور.

ANHA

(م/ح)