​​​​​​​الأهالي يشتكون من نقص المياه والمديرية توضح الأسباب

ازدادت مشكلة قلة المياه تعقيداً في مقاطعة الحسكة بعد احتلال مدينة سري كانيه من قبل الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون "الجيش الوطني السوري" منذ الـ9 من شهر تشرين الأول من عام 2019.

الاحتلال التركي ومنذ احتلاله لمحطة علوك التي تغذي مدينة الحسكة والنواحي التابعة لها، إضافة إلى المخيمات الموجودة في المنطقة كالهول، العريشة, وواشوكاني، قطع المياه عن المنطقة أكثر من 5 مرات.

أحياء المدينة تتغذى بالمياه مرة كل 5 أيام, ومنذ عدة أيام والأهالي يشتكون من نقص المياه وعدم توفرها، وخاصة مع قدوم فصل الصيف, ويستعين الأهالي بجمع العبوات البلاستيكية لتأمين أكبر كمية ممكنة من المياه, مع تعبئة الكثير من الخزانات على أسطح المنازل, وتعبئة المياه غير الصالحة للشرب وشرائها أيضاً.

وكالة أنباء "هاوار" رصدت آراء الأهالي في هذا الإطار, والحلول والتدابير التي يتخذونها مع نقص وجود المياه وعدم توفرها، وما هي أسبابها حسب مديرية المياه.

قاسم نواف من أهالي حي الصالحية في مدينة الحسكة يقول "هذه هي المرة الثالثة التي يقومون فيها بضخ المياه، ولا تصل إلى أغلب أحياء المدينة ومنها الصالحية, نعاني كثيراً من نقص المياه, ونضطر لتعبئة المياه غير الصالحة للشرب من أجل تلبية احتياجاتنا, أو شرائها بأسعار باهظة من أصحاب الصهاريج الذين يتحكمون بالأهالي ".

وطالب نواف مديرية المياه في مقاطعة الحسكة بحل المشكلة بأسرع وقت، وخاصة لقرب قدوم العيد وفصل الصيف.

أما المواطنة هدية إبراهيم، من حي المفتي في المدينة نوهت إلى أنهم لا يستطيعون شراء المياه لأنها أصبحت غالية الثمن, وأضافت "أولاً كانت المياه تُضخ بشكلٍ جيد، ونقوم بتعبئة حاجتنا منها، إلا أنهم الآن يقومون بضخه في أوقات متأخرة من الليل ولا يستطيع الأهالي تعبئة المياه".

ومن جانبها أوضحت مديرية المياه في مقاطعة الحسكة, أن سبب نقص المياه هو قيام جيش الاحتلال التركي بتشغيل 3 مضخات من أصل 8, إضافة إلى تشغيل 17 بئراً بدلاً من 30 بئراً.

ولفتت المديرية، إلى أن الاحتلال ومرتزقته أخرجوا العمال من المحطة، ولا يعلمون الآن ما الذي يجري داخلها.

وأشارت المديرية إلى أن أحد الضباط الأتراك أمر المرتزقة الذين يقومون بضخ المحطة وتشغيلها بأن لا يقوموا بتشغيل أكثر من ثلاث مضخات.

(هـ ن)

ANHA