​​​​​​​الأهالي يدعون الشبان والشابات للانضمام إلى قسد للتصدي للهجمات التركية

صعد جيش الاحتلال التركي من استهدافه لمناطق شمال وشرق سوريا في الآونة. يرى سكان مدينة قامشلو أن الغاية من التصعيد التركي العسكري هو إبادة شعوب المنطقة، ودعوا إلى النضال ضد الهجمات بروح الشعب الثوري المقاوم.

’يجب الالتفاف حول قواتنا العسكرية‘

عصام إبراهيم قال إن مناطق شمال وشرق سوريا تتعرض لهجمات الدولة التركية المستمرة "فالذهنية الطورانية تريد توسيع احتلالها بحجة أن أمنها القومي معرض للخطر، لكن كل ذلك محض كذب وافتراء. على كافة شعوب المنطقة أن تتخذ تدابيرها لحماية المنطقة، وحماية المكتسبات التي تحققت بفضل الآلاف من الشهداء".

وقال إبراهيم إن على الشعب الالتفاف حول قواه العسكرية والانضمام إلى صفوفها، وأن لا يفوت الشعب الفرصة التاريخية التي أتيحت أمامه لنيل حريته. وأوضح إبراهيم أن الدولة التركية وعبر حربها الخاصة وعملائها تحاول النيل من إرادة شعوب المنطقة.

وناشد عصام إبراهيم جميع الشبان والشابات الانضمام إلى صفوف قوات سوريا الديمقراطية من أجل التصدي للهجمات.

’على الشبان والشابات الالتحاق بالقوات العسكرية بالروح الثورية‘

أما المواطن محمد نور فقال إن الغاية من الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا إبادة الشعب بالدرجة الأولى، وأكد أن على الشعب الكردي أن يكون يقظاً في هذه المرحلة، ويوحدوا صفوفهم ليكونوا قادرين للوقوف أمام الهجمة التركية والرد عليها.

ودعا نور الدول الضامنة أن تكون جادة "فنحن لم نهاجمهم قط، ولم نطلق رصاصة واحدة تجاه المحتل التركي، نحن هنا في شمال وشرق سوريا نسعى إلى تطوير إدارتنا، للوصول إلى سوريا لا مركزية"؛ داعياً الشبان والشابات الالتحاق بصفوف القوات العسكرية بالروح الثورية.

’الدولة التركية تحاربنا بسلاح الناتو وسنقاومها بإرادتنا وقناعتنا’

من جهته قال صلاح عمر إن الدولة التركية "جن جنونها وتهاجم على جميع المناطق من الشهباء مروراً بتل تمر وصولاً إلى شنكال وباشور كردستان، وبين: "الهجوم التركي بهذه الوحشية دليل على ضعفها، وعلى الكُرد والعرب والسريان التكاتف للوقوف أمام هذه الهجمات".

وقال عمر: "لا تستطيع الدولة التركية إخافتنا بهجماتها هذه المدعومة من الناتو وأمريكا، ولا تستطيع النيل منا"، وتساءل: "لماذا تغض الأمم المتحدة نظرها عن ما يحصل، فتركيا تستهدف أطفالنا ونسائنا وتستهدف المشافي والمدارس والقرى الأهلة بالسكان".

ونوه عمر إلى أن الشعب الكردي منظم وليس مكتوف الأيدي أمام الهجمات، "لكن ذلك غير كافي، على الشعب النضال على مدار 24 ساعة للتصدي لتلك الهجمات.

ودعا صلاح عمر الشبان والشابات الانضمام إلى القوات العسكرية لتقوية المنظومة العسكرية أكثر، "فالدولة التركية دولة فاشية تحاربنا بأحدث التكنولوجيا وبسلاح الناتو، ونحن سنقاومها بإرادتنا وقناعتنا، وسنقف في وجهها"، وقال أيضاً: "الدفاع نقطة مهمة والتنظيم أساس للدفاع عن النفس. ونحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا ضد الهجمات التركية".

(ك)

ANHA