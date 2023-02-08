​​​​​​​الأهالي والهلال الأحمر الكردي يزيدون عدد خيم الإيواء

تتواصل التدابير الاحترازية التي تتخذها المؤسسات في شمال وشرق سوريا لمواجهة هزات أرضية أخرى محتملة بعدما أدى زلزال وقع في شمال كردستان في الـ 6 من شباط الجاري وتأثرت به مناطق في سوريا إلى وقوع آلاف الضحايا بين قتلى ومصابين.

وفي هذا السياق، زاد الهلال الأحمر الكردي عدد الخيم المنصوبة في ناحية الدرباسية بمقاطعة الحسكة إلى 3 خيم بعدما ما كان قد نصب خيمتين في وقت سابق.

على صعيد متصل، نصب المواطن موسى محي الدين عثمان وشقيقه حسن خيمة لإيواء الأهالي الذي يسكنون الأبنية الطابقية.

حسن محي الدين عثمان، دعا الأهالي للتكاتف مع بعضهم البعض للتخفيف من وطأة المحنة التي تمر بها المنطقة جراء الزلزال.

(ج ف/ م ح)

ANHA