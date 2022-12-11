​​​​​​​الأهالي والبلدية يشجّرون المدخل الغربي لمدينة قامشلو

بغية الحفاظ على البيئة بادرت اليوم، لجنة البلديات والبيئة في مقاطعة قامشلو بالتعاون مع هيئة البلدية والبيئة في إقليم الجزيرة بتنظيم حملة تشجير استهدفت مدخل الغربي لمدينة قامشلو. وشارك في الحملة التي استمرت ليوم واحد أهالي مدينة قامشلو ومجلس عوائل الشهداء في المدينة وعمال البلدية.

وغرس المشاركون الأشجار الصغيرة في منصف المدخل الغربي لمدينة قامشلو والممتد من دوار الشهيد يوسف كلو حتى دور أوصمان صبري (قرموطي) بـ أكثر من 2600 شجرة، وتوزعت الأشجار كالتالي: 400 شجرة مظلية، 700 العفص الكروي، 1500 الجوري.

وقبل البدء بغرس الأشجار توقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم ألقت عضوة عوائل الشهداء شمسي خان كلو، كلمة أثنت خلالها على حملات التشجير، وأكدت" اننا كعوائل شهداء ندعم هذ الحملات ونثني على عمل مؤسساتنا، ونؤكد وقوفنا معها لبناء مجتمع حرة وديمقراطي وبيئي".

هذا ويذكر أنها ليست الحملة الأولى من نوعها، حيث قامت لجنة البلديات والبيئة في مقاطعة قامشلو بالحملة ذاتها في آذار العام الجاري لتشجير منصف الحزام الشرقي الممتد من دوار الشهداء الأمميين مروراً بالحزام الشمالي للمدينة، وصولاً إلى دوار أوصمان صبري.

(خ ع/آ)

ANHA