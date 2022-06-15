​​​​​​​الأهالي بمظاهرة في كركي لكي: بتكاتفنا سنفشل مخططات الإبادة والاحتلال 

في سياق ردود الفعل المنددة بهجمات جيش الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وباشور (جنوب كردستان)، والمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، خرج اليوم، أهالي ناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو في مظاهرة.

المظاهرة انطلقت من ساحة الشهيد خبات ديرك، وجابت الشارع الرئيس للناحية، وسط ترديد الأهالي للشعارات التي تدين وتندد بهجمات الاحتلال التركي والعزلة المفروضة على القائد أوجلان، وتؤكد دعمهم للقوات العسكرية ضد هجمات الإبادة، إلى جانب رفع أعلام قوات سوريا الديمقراطية ومجلس عوائل الشهداء، وصور القائد أوجلان.

لدى وصول المتظاهرين إلى وسط الناحية وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، وألقيت كلمة من قبل الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي بكركي لكي، فؤاد سعدي، قال خلالها "بإصرارنا وإرادتنا وتكاتفنا مع بعض سنفشل كافة مخططات دولة الاحتلال التركية في الإبادة والاحتلال".

وتابع فؤاد متطرقاً إلى أهمية الاعتماد على الحماية الجوهرية وتنظيم الشعب لنفسه "بقوتنا سنقول لا للهجمات الاحتلالية على مناطقنا التي تحاول ضرب أمن واستقرار منطقتنا".

وأضاف "تركيا تريد إحياء داعش من جديد من خلال شن حملة عسكرية على مناطقنا كما فعل في سري كانيه وتل أبيض وعفرين لكننا سنقاوم هذه المخططات".

واختتمت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية ضد هجمات الاحتلال التركي.

(ك-ع/آ)

ANHA