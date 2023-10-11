​​​​​​​الأغذية العالمية: أفغانستان على شفا مجاعة والوضع ميؤوس منه

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن ثمة مجاعة محتملة في أفغانستان، معيدة ذلك حسب ادعاءاتها لانخفاض التمويل.

وأوضح المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في آسيا والمحيط الهادئ جون أيلييف لشبكة "آر إن دي" الألمانية أن الوضع ميؤوس منه.

وعلى حد تعبير أيلييف في التقرير، الذي نشرته أحدى الوكالات الألمانية، فأن برامج المساعدات الإنسانية يعاني من نقص حاد في التمويل.

وأشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي لديه أموال أقل بنحو 80% لأفغانستان مقارنة بالعام الماضي. ومن أصل 6ر1 مليار دولار، كان هناك 340 مليون دولار فقط متاحة للبلاد.

وقال "إن 15 مليون شخص في أفغانستان يعانون حالياً من الجوع، وأضاف أن برنامج الأغذية العالمي يريد الوصول إلى 13 مليون شخص على الأقل، ولكن بسبب نقص الأموال اضطر إلى قطع المساعدات عن 10 ملايين منهم".

وأشار أيلييف إلى أن اقتراب فصل الشتاء "القاسي" في أفغانستان يعني أن الوضع حرج.

وقال إن بعض القرى الجبلية معزولة عن العالم الخارجي لمدة تصل إلى ستة أشهر بسبب الثلوج ولا يمكنها البقاء على قيد الحياة بدون إمدادات.

وأوضح أنه يتوقع أن يهرب الناس وإلا سيموتون.

ويذكر انه وقع صباح اليوم، زلزالان جديدان غربي أفغانستان، أحدهما بقوة 6.3 درجة وآخر بقوة 5 درجات، وفي 7 تشرين الأول الجاري وقع زلزال قوي بالقرب من مدينة هرات، وبلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر. ووفق البيانات الأخيرة، فقد أسفر هذا الزلزال عن مصرع 2500 شخص وتشريد عشرات الآلاف.

(س ع)