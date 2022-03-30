​​​​​​​العفو الدولية: سلطات إقليم كردستان تقمع المعارضة وتسيء استخدام القانون

ذكرت منظمة العفو الدولية، في تقرير قالت فيه: “جهات مسلحة تابعة لسلطات إقليم كردستان استهدفت الناشطين والمنشقين واسرهم وهددتهم واختطفتهم واعدمت عددا منهم خارج نطاق القضاء مما دفع الناجين منهم الى الفرار والاختباء”.

وأضافت، أن:”السلطات الكردية اعتقلت وحاكمت افرادا على تلك الهجمات، لكن عشرات الاشخاص ظلوا مختفين، فيما حكمت على ناشطين وصحفيين بموجب قوانين الامن القومي والجرائم الالكترونية ارتكاب أفعال تتعلق بحرية التعبير”.

وتابعت، أن:“قوات الامن والمخابرات التابعة لحكومة الاقليم قامت بتفريق المتظاهرين بالعنف، فيما واصلت الجهات المسلحة منع النازحين داخلياً من الوصول إلى حقوقهم الإنسانية، وأغلقت السلطات جميع المخيمات باستثناء مخيمين، وأخضعت الآلاف للنزوح الثانوي والعقاب الجماعي”.

واشارت منظمة العفو الدولية قائلةً:”العنف القائم على النوع الاجتماعي في كردستان ازداد بشكل كبير خلال الوباء، وفشلت سلطات الإقليم في معالجة وحماية النساء والفتيات.”

المصدر: روج نيوز