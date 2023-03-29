​​​​​​​العفو الدولية: النساء هن الضحايا الرئيسيات لسياسة الدولة الإيرانية

ونوّهت المنظمة في قسم من تقريرها المتعلق بأوضاع إيران وشرق كردستان (روجهلات)، إلى مستوى عنف القوى الحاكمة الذي تمارسه بحق المتظاهرين.

وسلطت المنظمة الضوء على مساعي الدولة الإيرانية لإسكات انتفاضة "Jin, Jiyan, Azadî"، وكذلك تنفيذ الأحكام الجائرة والتعذيب بحق المتظاهرين.

ونوّهت إلى ازدياد انتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين في إيران، مشيرة إلى لجوء الأجهزة الأمنية الإيرانية "للتعذيب والانتهاكات الجنسية ضد المتظاهرين، لإسكات الاحتجاج وقمع الروح الثورية لدى الشباب".

وذكر في جزء آخر من التقرير أن "القوات الإيرانية تستفيد من الحرب بطريقة غير قانونية لإسكات المحتجين وتتسبب في مقتل مئات الأشخاص وإصابة آلاف الأشخاص. كما تعتقل السلطات الإيرانية الأشخاص الذين يطالبون بحقوقهم بطرق سلمية، وحوكم على آلاف الأشخاص بطرق غير عادلة، بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل عقوبة الإعدام بشكل كبير ويتم تنفيذ عمليات الإعدام في الأماكن العامة".

كما أكدت المنظمة في تقريرها أن النساء والمتدينين والإثنيات العرقية هم الضحايا الرئيسيون لسياسة الحكومة الإيرانية، لافتة الانتباه إلى فرض السلطات الإيرانية قيوداً على الشبكات الاجتماعية ومراقبة القنوات التلفزيونية.

(ي م)