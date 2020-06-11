​​​​​​​العفو الدولية: العمال الأجانب في قطر لم يتقاضوا أجورهم

ولا يزال حوالي 100 موظف في شركة "قطر للحديد المجلفن"، وهي شركة تصميم وإنشاءات متعاقدة فرعياً للقيام بأعمال الواجهة في " استاد البيت" الذي تبلغ تكلفته 770 مليون يورو، ينتظرون دفع مستحقاتهم كاملة.

وفي هذا الأسبوع، بدأ بعض الموظفين في الحصول على جزء من مستحقاتهم، وذلك بعد أن أثارت منظمة العفو الدولية القضية مع السلطات القطرية، والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهي الهيئة المنظمة لكأس العالم في قطر، ولكن لا يزال لديهم رواتب غير مدفوعة.

وقال رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية ستيف كوكبيرن :"أخبرنا العمال الأجانب عن المصاعب التي كابدوها بعد أن عملوا بدون أجر في "استاد البيت" لعدة أشهر، فإنهم يشعرون بالقلق بشأن أسرهم، التي تعتمد على الأموال التي يرسلونها إلى بلادهم من قطر لدفع الرسوم المدرسية والفواتير الطبية".

وأوضح "فهذه القضية هي أحدث مثال يدل على مدى سهولة استغلال العمال في قطر، حتى عندما يقومون ببناء إحدى دُرر كأس العالم، فمنذ سنوات ونحن نحث قطر على إصلاح النظام، ولكن من الواضح أن التغيير لم يأت بالسرعة الكافية".

(م ش)