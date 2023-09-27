​​​​​​​العفو الدولية تطالب طالبان بإطلاق سراح ناشطة نسوية وعائلتها

اعتقلت طالبان في 9 أيلول الجاري، عضوة "الحركة العفوية للنساء الأفغانيات المتظاهرات"، ندى برواني وزوجها وطفلها بعد تفتيش منزلها الواقع بمدينة خيرخان في العاصمة الأفغانية كابول، لاحتجاجها مراراً على القيود المفروضة على النساء.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها، أنه بعد مرور أسبوع على اعتقال ندى برواني وعائلتها، لا توجد معلومات عن مكان وجودهم، وأعربت عن قلقها إزاء الاعتقال التعسفي لندى برواني.

وأكدت أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وخاصة انتهاك حقوق النساء والفتيات، لا تزال مستمرة في أفغانستان، داعية إلى إنشاء مجلس حقوق الإنسان، آلية دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وتواصل طالبان التي تسلمت حكم أفغانستان منذ آب عام 2022، بممارسة سياسات مجحفة بحق النساء، وفرض أوامر وقيود عليهن وحرمانهن من كافة حقوقهن.

(س ع)