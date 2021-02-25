​​​​​​​العفو الدولية تطالب قطر بالتحقيق في وفاة عمال مهاجرين وتعبّر عن قلقها البالغ

وقالت خبيرة شؤون قطر في المنظمة في برلين رجينا شبوتل، إن من الضروري إجراء تشريح لمعرفة أسباب حالات الوفاة التي لم تتضح ملابساتها.

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية كتبت استنادًا إلى بيانات حكومية أن أكثر من 6500 عامل أجنبي من الهند وباكستان ونيبال وبنغلاديش وسريلانكا توفوا في قطر منذ أن حصلت في 2010 على حق تنظيم بطولة كأس العالم 2022، وأشارت الصحيفة إلى أن الغالبية العظمى من هذه الحالات وُصِفَتْ بأنها وفاة طبيعية.

وأضافت رجينا شبوتل أن تقرير الصحيفة "مثير للقلق للغاية" ويثير التخوف من أن يكون العمال المهاجرون قد دفعوا ثمنًا باهظًا لتنظيم مونديال 2022، وقالت إنه يبدو أن التدابير الإصلاحية لقطر غير كافية لحمايتهم من ظروف عمل حرجة.

وكانت الصحيفة البريطانية قد أشارت أيضًا ضمن تقريرها بشأن وفيات العمال الأجانب في قطر إلى أنّ الرقم المذكور قد لا يكون شاملًا لكلّ المتوفّين، كون سفارات بعض البلدان المصدّرة لليد العاملة لا تعلن عن وفاة رعاياها المشتغلين على الأراضي القطرية.

وقالت إنّ أسباب الوفاة المعلنة تتعدّد بين إصابات حادة جراء السقوط من ارتفاعات عالية والاختناق جراء الشنق، إضافة إلى الوفاة الطبيعية وهي أكثر الأسباب شيوعًا.

لكنّ إشكالًا يظل قائمًا في إثبات حالات الوفاة الطبيعية، ويتمثّل في عدم الاستناد إلى عمليات تشريح طبّي.

وعادة ما تعزى “الوفاة الطبيعية” للعمال الأجانب في قطر إلى القصور الحاد في وظائف القلب أو الفشل في الجهاز التنفسي، وهما عارضان يمكن أن يحدثا نتيجة العمل في درجات حرارة مرتفعة.

وقد سبق للصحيفة نفسها أن نشرت تقريرًا أوردت فيه معطيات علمية بشأن خطر الإجهاد الحراري على حياة العمّال الأجانب في قطر، مشيرة إلى أنّ المئات من هؤلاء العمّال يموتون سنويًّا وغالبيتهم شبّان أصحّاء تتراوح أعمارهم بين 25 و35.

(ي ح)