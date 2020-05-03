​​​​​​​العفرينيون يدينون الاحتلال التركي ويحملونه مسؤولية التفجير الأخير

وحمّل مُهجّرو عفرين الاحتلال التركي مسؤولية التفجير الذي ضرب مدينتهم في الـ28 من نيسان/أبريل المنصرم، وقالوا بأنه استمرارية لسفك الدماء والتهجير الذي تسبب به الاحتلال التركي ومرتزقته الذين يرتكبون أبشع الانتهاكات من قتل وسرقة واغتصاب وعمليات إرهابية في المنطقة المحتلة.

وجاء حديث الأهالي في لقاءات أجرتها مراسلة وكالة أنباء هاوار في مخيم سردم في مقاطعة الشهباء حيث التقت عددا من المُهجّرين، كانت من بينهم ناديا محمد التي قالت بأن "الاحتلال التركي له جذور عثمانية فهو يقوم بكافة الأعمال اللاإنسانية، كـ التفجير الذي قام به مؤخرا في عفرين، واتهامه الباطل لوحدات حماية الشعب لتبرئة نفسه، ونحن ندين تلك الأعمال على أرضنا وشعبنا".

ومن جهته قال المواطن شعبان سليمان "أمام مرأى ومسمع العالم أجمع هُجّرنا من عفرين جراء الهجوم العشوائي الذي شنته الدولة التركية المحتلة التي جمعت كافة المرتزقة في مقاطعة عفرين، ورغم تهجير قسم كبير من سكان عفرين، إلا أن الاحتلال ما يزال يمارس الانتهاكات من سرقة ونهب وخطف وقتل، للضغط على الأهالي الموجودين في عفرين وإخراجهم، لإتمام عملية التغيير الديمغرافي والتهجير القسري".

وفي ذات السياق، قال المواطن فرهاد علي "الاحتلال التركي ومرتزقته يمارسون حربا ضد أهالي عفرين بحجج واهية لتوسيع رقعة احتلاله، فأردوغان يدّعي الدين والإسلام ويقوم بتفجيرات في أيام رمضان المبارك ويقتل المدنيين والأطفال".

وناشد علي الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بتقصي أوضاع المُهجّرين الصعبة جراء ما ترتكبه الدولة التركية الفاشية بحقهم.

وكان تفجير كبير قد هز مدينة عفرين أواخر الشهر المنصرم أسفر عن وقوع نحو 100 شخص بين قتيل وجريح، وقد قال عنه القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بأنه "عمل إرهابي مُدان، تسبب في إزهاق أرواح بريئة".

وأضاف عبدي بأن "العمل الإجرامي هو نتاج سياسة الدمار التي انتهجها الاحتلال التركي ومرتزقته في مدينة السلام والزيتون".

كما أدان مجلس سوريا الديمقراطية التفجير، وحمّل مكتب الدفاع في الإدارة الذاتية تركيا مسؤولية تنفيذ التفجير، في حين نفت وحدات حماية الشعب أية صلة لها بما حدث.

(ج)

ANHA