​​​​​​​العبيدي: التمسك بالاتفاق مع تركيا وتغليب الإسلام السياسي أزمات تهدد نجاح مباحثات تونس

وفي لقاء مع وكالتنا قال الباحث السياسي والأكاديمي الليبي جبريل العبيدي:"إن بعثة الأمم المتحدة اختارت نظام التصويت مما يعطي فرصة أكبر لتيار الإسلام السياسي بالمغالبة العددية".

وأكد العبيدي أن الأمم المتحدة تحاول ممارسة التعتيم على ما يجري في أروقة "قمرت التونسية"، ولكن يبقى الأمل معقوداً في تغليب الوطن على المصلحة الفئوية أو الخاصة.

وأضاف الباحث السياسي والأكاديمي الليبي الدكتور جبريل العبيدي "كلنا أمل في أن يتوصل المجتمعون إلى إنتاج خريطة طريق وحكومة وحدة وطنية وإخراج المرتزقة، وإن كان هناك من يحاول وضع العصا بين عجلات العربة بالتمسك بطرابلس مقراً للحكومة بدلاً من سرت، كما أن تمسك طرف بتحصين الاتفاق مع تركيا هو مشكلة أخرى.

وفي وقت سابق قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفانى وليامز إن الحوار السياسي الليبي أفضل فرصة لإنهاء الانقسامات، وأكدت أنه لا يزال الحوار السياسي أمام امتحان مهم، وهو تشكيل حكومة للوصول لانتخابات.

(آ س)