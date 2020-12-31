​​​​​​​الآشور يعتبرون الهجمات التركية مؤامرة من قبل القوى الموجودة في سوريا

كثّف الاحتلال التركي ومرتزقته منذ أكثر من شهر هجماتهم على ناحية عين عيسى، ويتزامن ذلك مع تحرُّكات للمرتزقة على جبهتي ناحيتي تل تمر وزركان بمقاطعة الحسكة، في ظل صمتٍ من قبل "الضّامن" الروسي وتجاهل لقوات حكومة دمشق.

ويتخوّف الشعب الآشوري في منطقة تل تمر من تكرار المجازر بحقّهم وعودة سيناريو عام2015 إلى الواجهة مجدّداً.

تخوف

إلياس عنتر إلياس، رئيس مجلس الشعب الآشوري بمقاطعة الحسكة أشار إلى أنّ "العدوان التركي بالنسبة للشعب الآشوري ليس بعدوان غريب، حيث أنّ الشعب الآشوري مازال يحتفظ بالمجزرة التي ارتكبها العثمانيون بحقهم في عام 1915".

وأوضح إلياس، أنّهم يعيشون في حالة من الخوف والقلق، نتيجة الهجمات التركية على المنطقة، والتي تتحجّج دائماً بمحاربة قوات سوريا الديمقراطية، "ولكن الاتّفاقيات التي جرت أواخر العام الفائت لم تدع لتركيا أيّ مبرّرات للهجوم".

وعبّر إلياس عن تخوّفهم من الهجمات التركية والمجموعات المرتزقة، "الفصائل الموالية لتركيا إرهابيون ويحملون الفكر المتطرّف".

وشدّد إلياس في حديثه، إنّ شعوب المنطقة ستقف إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية "وسنقاتل بخندقٍ واحد، كما أنّنا سنكون سنداً معنوياً للقوات العسكرية".

ووجّه إلياس رسالةٍ إلى الشعب السوري قائلاً: " ندعوكم لترك جميع الخلافات والالتفاف حول أرضنا والتي هي سوريا".

وأشار القيادي في مجلس حرس الخابور الآشوري نبيل وردة، إلى وجود حشود تركية في المنطقة "منذ التّصعيد التركي على ناحية عين عيسى وشنّ هجماته، كثّف المرتزقة من تحرُّكاتهم بالتّزامن مع تحشيدهم للقوات بالعدد والعتاد على جبهتي تل تمر وزركان".

التحرّكات تهديدٌ مباشر

ولفت وردة إلى أنّ تحرُّكات المرتزقة تهدّد أمن واستقرار المنطقة بالرغم من وجود اتّفاقيات دولية تنص على وقف إطلاق النار، وقال: "نحن كقوات مجلس حرس الخابور الآشوري جاهزون لردع العدوان التركي على المنطقة وحماية شعبنا من الهجمات".

المجتمع الدولي مطالب بالحدّ من الانتهاكات التركية

نبيل وردة أردف قائلاً: "على المجتمع الدولي إيقاف الجرائم التركية وجرائم مرتزقتها بحق أبناء المنطقة وشعوب شمال وشرق سوريا، كما أنّ الهجمات التركية على المنطقة تسبّبت بحالة نزوح كبيرة لأهالي المنطقة ولذلك يجب الحدّ من الهجمات التركية".

صمت يؤكد وجود مؤامرة

وبيّن وردة، أنّ الصمت المرافق للهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا "هو مؤامرة جديدة ومدروسة من قبل جميع القوات المتواجدة في المنطقة، لتهجير شعوب شمال وشرق سوريا، والنيل من مكتسباتهم".

(هـ ن)

ANHA