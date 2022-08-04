​​​​​​​العامري يؤيد الصدر بخصوص إجراء انتخابات برلمانية مبكرة

قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري في بيان أوردته وكالة المعلومة العراقية، "إننا نؤيد إجراء الانتخابات المبكرة التي دعا إليها السيد مقتدى الصدر، سيما وإن الانتخابات السابقة شابتها الكثير من الشبهات والاعتراضات".

وأضاف إن "هذا الإجراء يتطلب حواراً وطنياً شاملاً من أجل تحديد موعد وآليات ومتطلبات إجرائها، وتوفير المناخات المناسبة لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعيد ثقة المواطن بالعملية السياسية".

وطالب زعيم التيار الصدري، أمس الأربعاء، بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، فيما طالب في الوقت نفسه المحتجين بالاستمرار في اعتصامهم.

(م ش)