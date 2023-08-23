​​​​​​​العامري يبلغ فيدان بضرورة انسحاب القوات التركية من العراق

ذكر بيان لمكتب زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، أن "الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري استقبل في مكتبه ببغداد اليوم الأربعاء، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد المرافق له".

وحسب البيان فإن العامري أكد خلال لقائه فيدان "ضرورة انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية"، مبيناً أن "العراق لا يسمح بوجود أي جماعات مسلحة على أراضيه وفقاً للدستور العراقي، كما يرفض أي اعتداء على دول الجوار ينطلق من أراضيه".

كما لفت البيان، حسب ما نقلت وكالة روج نيوز، إلى أن "الجانبين بحثا ملف المياه، وجرى التأكيد على ضرورة تسوية الأزمة ووضع الحلول الفعالة لحصول العراق على حصصه المائية والقضاء على أزمة الجفاف".

(د ع)