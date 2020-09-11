​​​​​​​العاملات في مجال الصحة يعقدن كونفرانسهم الأول

بهدف تطوير العمل المؤسساتي، وتعزيز دور المرأة في مجال الصحة، ومناقشة سبل تجاوز العوائق التي تؤثر سلباً على عمل المرأة في مجال الصحة، انطلقت قبل قليل أعمال الكونفرانس الأول للمرأة في الصحة بشمال وشرق سوريا.

وزُينت قاعة مركز آرام تيكران ببلدة رميلان بمقاطعة قامشلو، والتي يقعد فيها الكونفرانس، بصور الشهيدات هفرين خلف وصور شهداء الهلال الأحمر الكردي والصحة.

أعمال الكونفرانس انطلقت بحضور 124 عضوة عاملة في مجال الصحة بمناطق شمال وشرق سوريا، إضافة إلى ضيوف من مؤسسات المجتمع المدني.

وبحسب اللجنة التحضرية فإن الكونفرانس سيتخلله كلمة الافتتاح، بالإضافة إلى توجيهات القائد حول المرأة، ومن ثم سيتم قراءة التقرير السنوي للصحة في شمال شرق سوريا.

كما سيتم قراءة مسودة النظام الداخلي، والمناقشة عليه، ومن ثم مصادقته.

ومن المزمع ان يتم في نهاية الكونفرانس تشكيل مجلس صحة خاصة بالمرأة العاملة في مجال الصحة.

(كروب/س و)

ANHA