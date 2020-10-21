​​​​​​​العالم يتخطى 41 مليون إصابة بفيروس كورونا

أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع "وورلد مييتر" الأميركية، حول فيروس كورونا المستجد أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم تخطى 41 مليون إصابة حتى صباح اليوم، في حين أن عدد المتعافين اقترب من 28 مليونًا، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و126 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وفرنسا وبيرو والمكسيك والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وإيران وتشيلي والعراق.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.

(س ر)