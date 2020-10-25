​​​​​​​العالم يسجل 42 مليون إصابة بفيروس كورونا

أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 42.4 مليون شخص، على مستوى العالم أصيبوا بفيروس كورونا، في حين وصل إجمالي الوفيات إلى 1,146,185، وفاة.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً من فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ عدد الإصابات فيها أكثر من 8.5 ملايين إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 224,128.

وتحتل الهند المركز الثاني من حيث الإصابات والثالث من حيث الوفيات، حيث سجلت أكثر من 7.8 ملايين إصابة و117,956 حالة وفاة، في حين حلّت البرازيل ثالثة بإجمالي إصابات وصل إلى 5,353,656 وثانية من حيث الوفيات، حيث سجلت 156,471 حالة وفاة.

ومنذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان، وسط الصين، في ديسمبر 2019، تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دولة ومنطقة.

(س ر)