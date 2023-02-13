​​​​​​​العالم منهمك في مساعدة المنكوبين وتركيا منشغلة بقتل السوريين.. 4 هجمات في أسبوع

تعرضت منطقة شمال وشرق سوريا لـ 4 هجمات برية وجوية خلال أسبوع، أودت بحياة مقاتل في قوات سوريا الديمقراطية.

وتأتي الهجمات في ظل انشغال العالم بمأساة الزلزال الذي ضرب شمال كردستان وتركيا وسوريا ووصل عدد ضحاياه إلى ما يقارب 36 ألفاً، ودمار عشرات المدن والبلدات في البلدين.

وفي وقت ينهمك فيه العالم لمساعدة المتضررين من الزلزال، تواصل الدولة الفاشية شن هجماتها على شمال وشرق سوريا، براً وجواً.

خلال يومي 6 و7 من شهر شباط الجاري؛ قصفت قواعد الاحتلال التركي محيط بلدة تل رفعت في مقاطعة الشهباء رغم تعرض المقاطعة للزلزال بدرجة عالية.

وفي 9 من شباط الجاري قصف جيش الاحتلال التركي قرى صيدا، الخالدية وبلدة هيشة في ناحية عيسى، إلى جانب استهدافها للطريق الدولي دون أي خسائر بشرية.

فيما عاود الاحتلال قصف قريتي طيبة والخالدية في ناحية عين عيسى بالأسلحة الثقيلة في 11 من الشهر نفسه.

وفي آخر هجوم نفذه الاحتلال يوم أمس الأحد بواسطة طائرة مسيرة، استشهد مقاتل في قوات سوريا الديمقراطية كان في زيارة إلى منزله في الريف الغربي لمقاطعة كوباني.

(ز س/د)

ANHA