​​​​​​​الآلاف يتظاهرون ضد لوكاشنكو واعتقال أكثر من 200 متظاهر

وتلبية لدعوة المعارضة البيلاروسية، نزل عشرات الآلاف إلى الشوارع في إحدى المناطق الرئيسة جنوب العاصمة مينسك أمس الأحد، رغم تهديدات السلطات بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين "إن تطلب الأمر".

وهتفوا بـ "إضراب!" وأطلقوا عدة شعارات أخرى مناهضة لـ لوكاشنكو والشرطة البيلاروسية.

وأكدت الناطقة باسم وزارة الداخلية البيلاروسية أولغا تشيمودانوفا لوكالة "فرانس برس" إيقاف أكثر من 200 متظاهر حتى الآن، أغلبهم في مينسك، وأن الشرطة استعملت الرصاص المطاطي ضد المتظاهرين الذين ردوا بإلقاء الحجارة.

وتطالب المعارضة في بيلاروسيا باستقالة لوكاشنكو وبوقف قمع التظاهرات والإفراج عن "السجناء السياسيين" بحلول 25 تشرين الأول/ أكتوبر.

وترفض أوروبا لوكاشنكو رئيساً لبيلاروسيا، وتهدده بفرض عقوبات، وسبق أن فرضت العقوبات على 40 مسؤولاً بينهم وزير الداخلية ومساعده المتهمين في التورط بقمع التظاهرات وتزوير الانتخابات الرئاسية في 9 آب/أغسطس التي لا يعترف الأوروبيون بنتائجها.

(س ر)