​​​​​​​الآلاف يسيرون في الحسكة دعماً لمقاومة كوباني

تزامناً مع مرور الذكرى السنوية السادسة لهزيمة مرتزقة داعش في مدينة كوباني، على يد وحدات حماية الشعب YPG ووحدات حماية المرأة YPJ، واحتفاء باليوم العالمي لمقاومة كوباني، شهدت مدن ونواحي مقاطعة الحسكة اليوم مسيرات حاشدة تضامن مع مقاطعة كوباني.

الدرباسيه

وتحت شعار "كوباني دافعت عن الإنسانية، على الإنسانية أن تدافع عن كوباني" أيضاً، وتضامناً مع اليوم العالمي لمقاومة كوباني، خرج المئات من أهالي ناحية الدرباسيه وقرى وبلداتها في مسيرة.

وانطلق المشاركون من دور المرأة، مرددين الهتافات التي تحيي مقاومة كوباني وتمجد الشهداء، وتطالب المجتمع الدولي بالتضامن ودعم مقاتلي وحدات حماية الشعب والمرأة الذين قاتلوا ضد مرتزقة داعش، وتستنكر هجمات وتهديدات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا.

ورفع المشاركون خلال المسيرة أعلام وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة YPJ وأعلام مؤتمر ستار وصور القائد عبد الله أوجلان.

وعند وصول المتظاهرين إلى دوار غاردينيا وقفوا دقيقة صمت، تحدثت بعدها الإدارية في مؤتمر ستار بناحية الدرباسية عبير حسن، وقالت في مستهل حديثها "نقف الآن في هذه الساحة بفضل تضحيات شهداء مقاومة كوباني الذين جعلوا من أجسادهم جسراً ليعبر منه الشعب بسلام، وأصبحوا رمزاً للمقاومة والنضال ضد مرتزقة داعش التي كانت تدعمها تركية".

وتطرقت في حديثها إلى دور المرأة في مقاومة كوباني قائلة: "وحدات حماية المرأة حاربت بعزيمة وإصرار، وقاومت حتى أصبحت مثالاً لجميع نساء العالم، الشهيدة آرين ميركان أثبتت للأعداء وللعالم أجمع أن المرأة الكردية مستعدة للتضحية بكل شيء في سبيل الحفاظ على أرضها ووطنها، آرين ميركان أصبحت أيقونة لجميع نساء العالم".

وأكدت عبير حسن أنه بعد هزيمة داعش على يد أبناء شمال وشرق سوريا، يحاول اليوم مجدداً الاحتلال التركي وبشكل مباشر محاربة هذا الشعب بأساليب أخرى بهدف هزيمة هذا الشعب وكسر إرادته.

وفي كلمة أخرى أشار الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي، محمد تل كرمة، أن مقاومة أبناء الشعب الكردي في أجزاء كردستان الاربعة في كوباني كانت ضربة قوية لإعداء الشعب الكردي.

وناشد تل كرمة جميع دول العالم التي تضامت مع كوباني وساندتها، أن تدعم أيضاً هذا الشعب ضد هجمات وجرائم دولة الاحتلال التركي في شمال وشرق سوريا.

الهول

وجدد أهالي ناحية الهول من جهتهم العهد في الوقوف صفاً واحداً في وجه هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، ودحرهم عن الأراضي السورية المحتلة، كما وقفوا صفاً واحداً في مقاومة كوباني التي دحرت مرتزقة داعش.

وجاء ذلك خلال مشاركتهم في مسيرة حاشدة خرجت اليوم ضمن الناحية، تضامناً مع اليوم العالمي لمقاومة كوباني، حاملين صور القائد عبد الله اوجلان وأعلام مؤتمر ستار، وأعلام وحدات حماية الشعب والمرأة، ويافطات كتب عليها "كوباني دافعت عن الإنسانية، وعلى الإنسانية أن تدافع عن كوباني"، و "لا للاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا".

وخلال كلمة مؤتمر ستار التي ألقتها الإدارية جميلة عبد الله، وكلمة حزب سوريا المستقبل التي ألقاها عضو شبيبة الحزب علي سلطان، أعرب أهالي الناحية عن سخطهم الشديد حيال ما تقدم عليه دولة الاحتلال التركي من احتلال للأراضي السورية، وخرقها للاتفاقات أمام أنظار العالم.

وانتقدت الكلمات صمت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ودول مجلس الأمن، حيال ما ترتكبه دولة الاحتلال التركي من جرائم حرب ضد الإنسانية، والتي تنتهك بشكل واضح وصريح المواثيق والأعراف الدولية.

مؤكدين أن دولة الاحتلال التركي تحاول زعزعة أمن واستقرار المنطقة، عبر تهديداتها المستمرة وهجماتها تلك، بعد أن زعزعة الامن والاستقرار في المناطق التي احتلتها من الأراضي السورية.

وجدد أهالي الناحية في الكلمات وعبر شعاراتهم في نهاية المسيرة، العهد على الوقوف صفاً واحداً بكل عزم وإصرار ضد الاحتلال التركي، دون أي خوف وتردد، لإحلال السلام، كما وقف أبناء شمال وشرق سوريا في مدينة كوباني ضد هجمات مرتزقة داعش.

الشدادي

وتجمّع المئات من أبناء مناطق الريف الجنوبي لمدينة الحسكة، في الساحة الرئيسة ضمن ناحية العريشة، حاملين يافطات عليها شعارات تمجد مقاومة كوباني وتندد بالتهديدات التركية المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا، بالمناسبة نفسها.

وسارت الجموع من أمام مبنى البلدية وجالت في الشارع الرئيس، وصولاً إلى الساحة العامة في مجلس ناحية العريشة، وخلال وقفتهم الجماهيرية في الساحة، تحدثت كل من الناطقة باسم المجالس الجنوبية نهاد العبد الله، وكذلك تحدث عضو حزب الاتحاد الديمقراطي رأفت الدرويش.

أشارت فيها نهاد العبد الله إلى المناسبة والمقاومة البطولية التي أبديت في دحر داعش على أيدي أبناء شمال وشرق سوريا، وأهمية مقاومة كوباني، التي عدت مفصلاً في دحر مرتزقة داعش، في وقت عجز العالم فيه عن الصمود في وجه المرتزقة.

وناشدت نهاد العبد الله في ختام حديثها، المجتمع الدولي مساندة شعوب شمال وشرق سوريا. كما ساندوها في كوباني للجم تهديدات دولة الاحتلال التركي ومرتزقته المستمرة على المنطقة، وفرض حظر جوي على مناطق شمال وشرق سوريا لمنع مأساة جديدة تسعى اليها تركيا.

وأكد كذلك عضو حزب الاتحاد الديمقراطي، رأفت الدرويش، أن كوباني كانت البوابة لتحرير كل مناطق شمال وشرق سوريا وكانت الصخرة التي تكسرت عليها أعتى التنظيمات الإرهابية.

تل تمر

وكذلك انطلقت مسيرة مماثلة في ناحية تل تمر، وجابت شوارع البلدة، بمشاركة المئات من أهالي ناحيتي تل تمر وزركان، رفع فيها الحضور لافتة كبيرة كتب عليها "كوباني دافعت عن الإنسانية، على الإنسانية أن تدافع عن كوباني"، بالإضافة إلى رفع صور الشهداء وأعلام الأحزاب السياسية.

وكمثيلتها من المسيرات، سرعان ما تحولت إلى وقفة جماهيرية وسط البلدة، تحدث فيها الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD عدنان كالو، قائلاً "هذه التسمية على هكذا يوم، جاءت بعد مقاومة قواتنا وفي مقدمتها النساء الأحرار من أمثال الشهيدة "آرين ميركان" في كوباني".

مضيفاً "هذه التسمية ليست نسبة لمساندة العالم لكوباني حينها، بل لأن مقاومة قواتنا وأبطالنا أفشلت تلك الهجمات وأهداف الدول الطامعة، فالمرتزقة المهاجمين اختلفت جنسياتهم وبلدانهم، وسعوا لاحتلالها".

وأكد أنه بفضل النصر في مدينة كوباني وسير المقاومين على فلسفة القائد أوجلان أصبحت تلك المدينة رمزاً للانتصار ودحر مرتزقة داعش، وتحرير المناطق السورية من احتلالها وجرائمها.

مخيمات مهجّري سري كانيه

وخرج مهجّرو سري كانيه في مخيمات مدينة الحسكة في مسيرة تضامنية مع اليوم العالمي لمقاومة كوباني تحت شعار "كوباني دافعت عن الإنسانية، على الإنسانية أن تدافع عن كوباني".

وشارك في المسيرة التي انطلقت من مخيم الطلائع، المئات من المهجّرين قسراً من سري كانيه وقراها المحتلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

وتحولت المسيرة التي انطلقت من مدخل مخيم الطلائع بعد أن جابت ارجاء المخيم، الى وقفة جماهيرية، بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

وتخللت الوقفة كلمة لمؤتمر ستار، وبيان لمهجّري سري كانيه في المخيمات، أكدت فيها الإدارية في مؤتمر ستار، جيهان محمد، وكذلك عضوة مجلس المهجّرين في مخيم الطلائع ميساء العالي، على استمرار مقاومة شعوب شمال وشرق سوريا في وجه الاحتلال التركي ومرتزقته بمختلف مسمياتها.

وأشاروا إلى أن التهديدات والهجمات التي يشنها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته لن تثني وتنال من عزيمة شعوب المنطقة الطامحة للحرية والديمقراطية، وأنهم سيواصلون النضال والعمل حتى تحرير المناطق المحتلة والعودة إلى ديارهم.

هذا، ومن المقرر أن تخرج مسيرة حاشدة مماثلة في مركز مقاطعة الحسكة "مدينة الحسكة" عصر اليوم، للمناسبة ذاتها "اليوم العالمي لمقاومة كوباني".

(كروب/أم)

ANHA