​​​​​​​الآلاف يستقبلون جثمان الشهيدة القيادية سوسن بيرهات في حلب والشهباء

وصل قبل ساعات جثمان الشهيدة القيادية في وحدات حماية المرأة سوسن بيرهات إلى حي الشيخ مقصود بمدينة حلب ، وسط استقبال الالاف من أبناء الحي.

وجاب موكب من عشرات السيارات وأهالي الحي بجثمان الشهيدة سوسن بيرهات شوارع الحي الرئيسية وسط هتافات تحي الشهداء، وصولاً الى دوار الشهيدة دستينا في القسم الشرقي لحي الشيخ مقصود، حيث ودع الأهالي الجثمان ليوارى الثرى في الشهباء .

وفي مقاطعة الشهباء وبناء على وصيتها ، تعالى صوت الدف والمزمار في استقبال أهالي الشهباء ومهجرو عفرين لموكب تشييع الشهيدة سوسن.

وتجمع المشيعون في ناحية الأحداث رافعين أعلام وحدات الشعب والمرأة ومجلس عوائل الشهداء.

بعدها انطلق الموكب إلى مشفى آفرين في بلدة فافين، حيث ستقام مراسم التشييع الأخيرة إلى مثواها الأخير في مزاء شهداء مقاومة العصر في ناحية أحرص، عصر اليوم.

وكانت القيادية سوسن محمد الاسم الحركي سوسن بيرهات قد استشهدت في قصف للاحتلال التركي على ناحية تل تمر، ويذكر إنها شاركت في مقاومة حي الشيخ مقصود وقاتلت حتى تحرير الحي بالكامل من المرتزقة.

(كروب/سـ)

ANHA