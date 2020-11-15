​​​​​​​الآلاف يشيّعون جثمان الشهيد جوان كفرنايا إلى مثواه الأخير

انطلق موكب تشييع جثمان الشهيد أحمد الأطرش، الاسم الحركي (جوان كفرنايا) الذي استشهد بتاريخ 13 تشرين الثاني الجاري خلال مشاركته في المرحلة الثانية من مقاومة العصر، من أمام مشفى آفرين.

وجال الموكب قرى ونواحي مقاطعة الشهباء وصولاً إلى مسقط رأسه في بلدة كفرنايا.

وفي مزار البلدة، وقف المشاركون دقيقة صمت، ألقت بعدها الإدارية في مجلس عوائل شهداء إقليم عفرين ثريا حبش كلمة، تقدمت في بدايتها بالعزاء لذوي الشهيد وقالت "الشهداء أحياء، هم منارة الشعوب، اليوم نحمل سلاحنا بكتف وبالكتف الأخرى نبني، وسوف نسلك درب الشهداء حتى تحقيق الحرية والديمقراطية ".

تلا ذلك كلمة للرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لإقليم عفرين، شيراز حمو جاء فيها " في الشهباء نقاوم مقاومة ممزوجة بالأخوة والمحبة وبالوطنية وسنقف في وجه هذه المخططات المعادية لشعبنا".

من جهته قدّم العضو في مجلس مقاطعة الشهباء زكريا شوبك التعازي لذوي الشهيد وجميع عوائل الشهداء وأكد أن شهادة جوان كفرنايا تمهّد الطريق لبناء مجتمع وفق أساس أخوة الشعوب.

هذا وبعد الانتهاء من الكلمات قرأ العضو في لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي لإقليم عفرين محمد ويسي وثيقة الشهادة وسُلّمت لذوي الشهيد، ليوراى بعد ذلك جثمانه الثرى في مزار بلدة كفر نايا وسط تعالي الشعارات التي تمجّد الشهداء وتحيي المقاومة.

(كروب/سـ)

ANHA