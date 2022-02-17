​​​​​​​الآلاف يشيعون الشهيدين خبات وسرحد في ناحية ديرك

تجمع الآلاف من أهالي ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو أمام مشفى ديرك الوطني في الناحية، لاستلام جثماني المقاتليْن في قوات سوريا الديمقراطية؛ خبات مارينوس (الاسم الحقيقي خبات أورهان)، وسرحد هارون (الاسم الحقيقي آرسين شاهين)، اللذين استشهدا في الحسكة.

بعد استلام جثماني الشهيدين، انطلق موكب ضم المئات من السيارات باتجاه مزار الشهيد خبات ديرك.

مع وصول الموكب إلى المزار، حمل رفاق الشهيدين نعشيهما على أكتافهم، واتجهوا إلى منصة التشييع، وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية وتمجد تضحيات الشهداء.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ومن ثم ألقى القيادي في قوات سوريا الديمقراطية في ديرك، محي الدين خيركي، كلمة استذكر فيها شهداء الحرية، وشدد على ضرورة تصعيد النضال والسير على درب الشهداء حتى تحقيق النصر.

ليوارى جثمانا الشهيدين الثرى في مزار الشهيد خبات، وسط زغاريد الأمهات والهتافات التي تمجّد الشهداء.

(ع ع /آ)

ANHA