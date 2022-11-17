​​​​​​​الآلاف يعبّرون عن تضامنهم مع الانتفاضة في روجهلات وإيران

تجمّع الآلاف من أهالي إقليم الفرات ومنبج في ساحة المرأة الحرة، اليوم الخميس، وسط مدينة كوباني؛ للمشاركة في مسيرة التضامن مع أهالي روجهلات كردستان وإيران في انتفاضتهم الشعبية ضد الدولة الإيرانية، حاملين صور الشابة الكردية جينا أميني، رمز الانتفاضة ونقطة انطلاق شرارتها منذ أكثر من شهرين.

وردد المشاركون في المسيرة الهتافات المناصرة للمرأة "Jin, Jiyan, Azadî" "المرأة، الحياة، الحرية"، و"الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

بعد وصول المسيرة إلى ساحة الشهيد عكيد، وقف المشاركون دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، ألقت بعده عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات، أمينة بكر، كلمة؛ مجدت فيها المرأة الإيرانية في ثورتها.

وقالت أمينة "الانتفاضة التي تقودها المرأة في روجهلات كردستان انتفاضة مقدسة، ونضال مشروع لتصحيح مسار شعب تاه في ظل مخططات الأنظمة الاستبدادية، وكلنا ثقة بأنه سينتصر؛ لأن الشعوب إذا أرادت حريتها فستنال ما تصبو إليه، وجينا أميني رمز لكل امرأة حرة، وليست فقط لنساء إيران".

وأضافت "إنه عصر حرية المرأة، عصر كسر استبداد عقول الذكورية، اليوم في هضبات ميزوبوتاميا تنفض المرأة عن كاهلها قيود العبودية، وهذا ما يعطينا أملاً بأن الشعوب ستنال حريتها، واليوم يصحح التاريخ مساره وتنتفض الشعوب لتنال حريتها".

بدوره، أشار الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في مدينة مبنج وريفها، محمد خير شيخو، إلى أنه، "عندما يسود الظلم أي مكان على وجه الأرض تنتفض الشعوب، وهذا ما حصل مع الشعب الإيراني الذي طفح به الكيل من نظام مستبد طمس هويته، وأرهق روحه".

موضحاً أن "النظام الايراني حرم شعبه من أبسط حقوقه، والشريعة الإسلامية بريئة من أفعاله، وانتفاضة الشعب الإيراني انتفاضة مشروعة، انتفاضة شعب باحث عن لقمة عيشه، ونحن نتضامن مع كل الشعوب الطامحة للحرية وليست في بقعة واحدة، ونطالب كل الدول في العالم بالوقوف مع الشعب الإيراني لينال حريته".

واختتم شيخو كلمته بـ "ما يحدث اليوم في إيران هو مقاومة حقيقية للشعب، وتثبت المرأة نفسها في هذه الثورة، وتقود شعباً باحثاً عن الحياة إلى بر الأمان".

(ن ك/د)

ANHA