​​​​​​​الآلاف من مكونات مقاطعة قامشلو يتظاهرون ضد الهجمات التركية على المنطقة والكريلا

تنديدا بهجمات جيش الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وهجماته الكيماوية على مقاتلي ومقاتلات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع بجنوب كرستان( باشور)، انطلقت قبل قليل المظاهرة الحاشدة لمكونات مقاطعة قامشلو.

وفي الـ 18 من تشرين الجاري، أعلنت قوات الدفاع الشعبي سجلات 17 مقاتل ومقاتلة استشهدوا بقصف كيماوي لجيش الاحتلال التركي على مناطق زاب وآفاشين ومتينا في جنوب كردستان.

ويشارك في المظاهرة التي انطلقت تحت شعار" لا تكونوا شركاء في قتلنا واحتلال أرضنا" والتي كتبت بثلاث لغات (العربية والكردية والروسية)، الآلاف من مكونات مدن ونواحي مقاطعة قامشلو ووجهاء العشائر والأحزاب السياسية ومؤتمر ستار إلى جانب أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية وحركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة.

وحمل المتظاهرون التي انطلقت من دوار الفلاحين وسط مدينة قامشلو صوب مقر القوات الروسية في مطار قامشلو، صور شهداء وشهيدات الهجمات الكيماوية التركية وصور القائد عبدالله أوجلان، ورفعت يافطات كتب عليها "بصمتكم جرائم الإبادة تستمر"، و"صمتكم يقتلنا".

وردد المتظاهرون شعارات "لا للاحتلال "،"لا الهجمات الكيماوية على الكريلا"، "العار للصمت الدولي إزاء الجرائم التركية".

ومن المقرر أن يتم القاء عدة كلمات لدى وصول المتظاهرين إلى مقر القوات الروسية الواقع جنوب مدينة قامشلو، ودخول وفد من المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا إلى المقر لسليم رسالة للقوات الروسية تتضمن مطالبات الأهالي لوقف الجرائم والهجمات التركية على كردستان.

(كروب/آ)

ANHA