​​​​​​​الآلاف من مكونات مقاطعة قامشلو يتظاهرون ضد الهجمات التركية على المنطقة والكريلا – تم التحديث

في سياق ردود الفعل المناهضة والرافضة لهجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، واستخدامها للأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً ضد مقاتلي ومقاتلات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع بباشور كردستان (جنوب)، خرج اليوم الآلاف من مكونات مقاطعة قامشلو في مظاهرة حاشدة تحت شعار "لا تكونوا شركاء في قتلنا واحتلال أرضنا".

شارك في المظاهرة التي انطلقت من دوار الفلاحين وسط مدينة قامشلو، الآلاف من مكونات مدن ونواحي مقاطعة قامشلو، من كرد وعرب وسريان وأرمن، إلى جانب شيوخ ووجهاء العشائر العربية والكردية، الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا، ممثلي وممثلات من مؤسسات المجتمع المدني.

رفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها "لا تكونوا شركاء في قتلنا واحتلال أرضنا" والتي كتبت بثلاث لغات (العربية والكردية والروسية)، و"بصمتكم جرائم الإبادة تستمر"، و"صمتكم يقتلنا"، بالإضافة إلى رفع صور القائد عبدالله أوجلان، وصور لشهداء وشهيدات الهجمات الكيماوية التركية على جبال كردستان وشمال وشرق سوريا.

وردد المتظاهرون شعارات ترفض الهجمات الكيماوية لدولة الاحتلال التركي، وتطالب الدول "الضامنة" كروسيا وأمريكا بوقف الجرائم والانتهاكات التركي، "لا للاحتلال"، "لا للهجمات الكيماوية على الكريلا"، "العار للصمت الدولي إزاء الجرائم التركية"، "المجد لمقاومة الكريلا".

احتلال الأرضي السورية

ولدى وصولهم إلى مقر القوات الروسية في مطار مدينة قامشلو، وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً على أرواح شهداء الحرية، تلاها إلقاء كلمة من قبل الإدارية في مؤتمر ستار، شها خليل أشارت من خلالها إلى محاولات دولة الاحتلال التركي في احتلال الأراضي السورية، وقالت: "سعت الدولة التركية من خلال حربها على شمال وشرق سوريا وسوريا عامة إلى احتلال الأراضي السورية عبر هجماتها باسم جبهة النصرة وداعش وغيرهم من المرتزقة".

شها أوضحت أنه بنضال شعب شمال وشرق سوريا ومقاومة قواته العسكرية تم إفشال جميع الهجمات على الأراضي السورية، لافتة الانتباه إلى الصمت الدولي إزاء الهجمات التركية "ابرمت روسيا وأمريكا قبل سنوات اتفاقية مع قوات سوريا الديمقراطية على أساس حماية أرض سوريا ووضع حل ديمقراطي لأزمته، لكنهم سلموا كل من عفرين وسري كانيه وكري سبي إلى دولة الاحتلال التي استخدمت كل الأسلحة الكيماوية أمام أعينهم، وإلى اليوم الراهن يواصل الاحتلال التركي جرائمه بحق شعبنا بشكل يومي".

'الكريلا تحمي وجودنا'

متوجهة بحديثها إلى روسيا، قائلة: "انتم شركاء لتركيا في صمتكم إزاء جرائمها بحق شعبنا"، مؤكدة أنه "كما أعدم صدام حسين قبل سنوات على جرائمه واستخدامه للأسلحة الكيماوية ضد حلبجة، ستكون نهاية أردوغان ايضاً على يد نضال شعبنا المقاوم".

وأشارت شها إلى الهجمات الكيماوية لدولة الاحتلال التركي على مقاتلي ومقاتلات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع بباشور كردستان، وقالت: "يتم استخدام الاسلحة المحرمة دولياً ضد ابنائنا وبناتنا الذين هم ضمان لحل جميع أزمات الشرق الأوسط، وسط صمت من المجتمع الدولي".

مضيفة: "وجودنا يعتمد على وجود الكريلا، لذلك سنواصل دعمنا لهم حتى النهاية، فهم من يحموننا ويضمنون النصر لنا"، داعية المجتمع الدولي لفرض حظر جوي على سماء شمال وشرق سوريا وتوضيح موقفهم حيال الجرائم التركية".

وباسم المكون العربي، ألقى ممثل عشائر بني سبعة حسين السادة، كلمة شجب خلالها الصمت الدولي حيال هجمات جيش الاحتلال التركي على الأراضي السورية، قائلاً: "صمت المجتمع الدولي يقتلنا، فتركيا وعصاباته الإرهابية من جبهة النصرة وأحرار الشرقية وداعش دمروا وطننا، ها هي اليوم تستخدم الأسلحة المحرمة دولياً ضد رفاقنا (قوات الكريلا) الذين آمنوا بقضية شعبهم".

وعن أهداف القوى الدولية من مواصلة صمتها حيال الانتهاكات والجرائم التركية، أردف السادة: "يلتزمون الصمت من أجل مصالحهم، فقد استخدمت تركيا قبل الأن الأسلحة الكيماوية في سوريا واحتلت أراضينا، وفي شنكال حرضت داعش على الشعب الإيزيدي لترتكب مجازر بحقهم، واليوم تهاجم مناطق الدفاع المشروع بالأسلحة الكيماوية مرة".

مؤكداً: "تركيا تسعى إلى تطبيق الميثاق الملي في احتلال المزيد من الأراضي السورية والعراقية؛ لكننا نرفض هذا الاحتلال وسندافع عن وطننا ونطرد تركيا من أراضينا، لذا على المجتمع الدولي ايضاً وقف هذه الهجمات الكيماوية".

وفي الختام تم تسليم رسالة إلى القوات الروسية من قبل المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا، تضمن أمثلة عن الجرائم والانتهاكات التركية بحق شعب شمال وشرق سوريا ومقاتلي الكريلا في جبال كردستان، ومطالب من القوى الدولية للقيام بواجبها ووقف هذه الهجمات والجرائم.

(كروب/آ)

ANHA