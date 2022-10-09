​​​​​​​الآلاف من مكونات منطقة ديرك ينددون بالمؤامرة الدولية على القائد أوجلان

في الذكرى السنوية الـ 24 لانطلاق المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، في 9 تشرين الأول عام 1998، خرج الآلاف من أهالي منطقة ديرك والنواحي التابعة لها من ديرك وكركي لكي وجل آغا وتل كوجر في مظاهرة حاشدة.

شارك فيها أيضاً ممثلون عن الأحزاب السياسية ووجهاء العشائر والأعيان وعلماء الدين منطقة ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو بإقليم الجزيرة.

وتجمع الأهالي من مختلف المكونات، لتنطلق المظاهرة من ساحة آزادي مروراً بشوارع ديرك الفرعية ورددوا شعارات "عاشت مقاومة القائد"، و "يموت الفاشي أردوغان"، و "تسقط المؤامرة الدولية".

ورفع المتظاهرون صور القائد عبد الله أوجلان ويافطة كتب عليها "ادحروا كل أشكال الخيانة والمؤامرات، حرروا القائد آبو جسدياً".

تجول المتظاهرون شوارع مدينة ديرك وسط إغلاق كامل للمحال التجارية، تنديداً بالمؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان، وساروا نحو مركز الشهيد باور لحركة الشبيبة الثورية السورية، لتتحول المظاهرة إلى تجمع جماهيري وسط ترديدهم الشعارات المذكورة آنفاً.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى عضو مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الجزيرة، سعيد سيبان، وقال: "إن الدول المهيمنة والاستعمارية عقدوا اجتماعاتهم في غرف مظلمة للتآمر على القائد عبد الله أوجلان واستهدفوا شعوب المنطقة في شخصه؛ حيث نادى بحرية وكرامة الشعوب التواقة للحرية، وأسره وتسليمه إلى الدولة التركية الفاشية".

وأضاف "بكل ما تحمله الكلمات من معاني ندين ونستنكر المؤامرة الدولية، ونعتبرها مؤامرة ضد شعوب المنطقة في شخص القائد المفكر وفيلسوف الأمة الدمقراطية، عبد الله أوجلان".

مؤكداً أن نضالهم مستمر "حتى إفشال هذه المؤامرة بحق قائدنا وتحريره جسدياً من سجن الفاشية التركية، حيث مضى 24 عاماً على أسره، وحرمانه من أبسط حقوقه".

كما أشار سيبان إلى أن "تجمعنا في هذه الساحة دليل على تمسكنا بفكر وفلسفة القائد، وإن دل هذا على شيء إنما يدل على نضال هذه الشعوب في تحرير القائد وفشل المؤامرات ضده وضد شعوب المنطقة، فالدول المهيمنة والرأسمالية اتفقوا على خروج القائد من سوريا واعتقاله بغية تسليمه إلى الدول التركية للقضاء على فكره وفلسفته التي تعارض سياساتهم القذرة".

وفي ختام كلمته قال سعيد سيبان إن هدفهم ونضالهم مستمر "حتى تحرير القائد من سجون الفاشية التركية، بقوة وإرادة أمهات الشهداء وشعوب ومكونات المنطقة، الذين اتخذوا من فكر وفلسفة القائد أوجلان منهجاً لهم".

وانتهى التجمع الجماهيري وسط الشعارات التي تحيي مقاومة القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي.

(ع-ع/س ر)

ANHA