​​​​​​​الآلاف من مكونات الحسكة يطالبون بالحرية الجسدية للقائد أوجلان

نظمت المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا، اليوم السبت، في مدينة الحسكة مظاهرة منددة بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، والمطالبة بحريته الجسدية.

ورفع المتظاهرون صور القائد أوجلان، وأعلام حركة المجتمع الديمقراطي، ومؤتمر ستار، وأعلام حزب العمال الكردستاني.

انطلقت المظاهرة من أمام دوار الشهيدة آرين في حي المشيرفة الواقع شمالي الحسكة، مرددين هتافات: "لا حياة بدون القائد"، "عاش القائد آبو"، مروراً بالأحياء الفرعية للمدينة وصولاً إلى ساحة ختو في حي الناصرة غربي الحسكة.

هناك تحولت المظاهرة إلى تجمع جماهيري، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقيت كلمة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي، ألقاها الإداري في الحزب، مهيدي الدغيم، وقال فيها:" نقف اليوم، لنقول للاحتلال التركي أنه بهذه العزلة لن يستطيع فصل القائد عن شعبه، ولن نستسلم وسنستمر بالمطالبة بحرية القائد الجسدية".

وندد "بالصمت الدولي حيال سياسات تركيا التعسفية بحق السجناء، وشعب شمال وشرق سوريا من خلال قصفها الممهنج عليهم".

كما ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، خالدة بوطي، كلمة، دعت خلالها شعب شمال وشرق سوريا إلى تصعيد النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان، مبيّنة "إننا نساء شمال وشرق سوريا نستمد حريتنا من فكر وفلسفة القائد".

واختتمت المظاهرة بترديد الشعارات المنددة بالعزلة "لا حياة بدون القائد".

وكان مكتب العصر الحقوقي قد ذكر خلال بيان في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، أنه خلال زيارة اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في أيلول 2022 إلى إمرالي لم يحضر القائد أوجلان الاجتماع، وعبّر المكتب عن مخاوفه إزاء وضع القائد أوجلان.

(ن م/ م ح)

ANHA