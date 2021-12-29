​​​​​​​الآلاف من العرب والكرد والتركمان يشيّعون جثمان الشهيدة نوجيان أوجلان

وتجمّع الآلاف من أهالي إقليم عفرين من الكرد والعرب والتركمان، أمام مشفى آفرين الواقع في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء لاستلام جثمان الشهيدة نوجيان أوجلان، الاسم الحقيقي أمينة محمد العضوة في اتحاد المرأة الشابة.

بعد استلام الجثمان، انطلق موكب التشييع صوب مزار شهداء مقاومة العصر في ناحية احرص.

مع وصول المشيعين إلى المزار وقفوا دقيقة صمت، بعده عزّت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة الشهباء، منال شيخو، ذوي الشهيدة نوجيان وعموم أهالي إقليم عفرين.

وأضافت منال شيخو: "الاحتلال التركي يسعى بشتى السبل إلى إضعاف إرادتنا ومقاومتنا، فإلى جانب العزلة التي يفرضها على القائد أوجلان، والجرائم التي يرتكبها بشكل يومي بحق أهالي عفرين وطبيعتها، يستهدف عبر طائراته المسيّرة وقصفه الهمجي المستمر منازل الأهالي ليرتكب مجازر بحقهم".

واستنكرت منال شيخو في ختام حديثها، الصمت الدولي حيال جرائم الاحتلال التركي بحق أهالي شمال وشرق سوريا، ودعت المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى القيام بواجبها الإنساني ومحاسبة دولة الاحتلال التركي وإخراجها من كافة الأراضي السورية المحتلة.

ثم قرأ العضو في لجنة تدريب المجتمع الديمقراطي، آفدار علو، وثيقة الشهيدة نوجيان وسلّمها إلى ذويها، وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهداء ومقاومة العصر، ليوارى جثمان الشهيدة الثرى وسط زغاريد الأمهات.

(ف)

ANHA