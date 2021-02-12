​​​​​​​الآلاف من أهالي شيراوا يستنكرون المؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان

تحت شعار" فلتمت المؤامرة الدولية والخيانة"، استنكر الآلاف من أهالي ناحية شيراوا المؤامرة الدولية التي حيكت بحق القائد عبد الله أوجلان وتنديدًا بهجمات الجيش الاحتلال التركي ومرتزقته على غاري بجنوب كردستان.

وتجمع الآلاف من أهالي الناحية في قرية زيارة التابعة لناحية شيراوا بمقاطعة عفرين، حاملين صور القائد عبدالله أوجلان وشهداء مقاومة العصر وحفتانين ولافتات مكتوب عليها " فلتمت المؤامرة الدولية والخيانة، الانتصار شموخ لخط المقاومة والهزيمة الخنوع لخط الخيانة، بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان سنحرر عفرين وسري كانية وكري سبي، لا حياة من دون القائد، عاشت مقاومة الكريلا".

وبدأت التظاهرة بترديد الأهالي شعارات تستنكر المؤامرة على القائد عبد الله أوجلان وتمجد مقاومة العصر وتندد بهجمات جيش الاحتلال التركي على غاري، وسياسة الخيانة الذي يمارسه الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد الشعب الكردي.

وتوقفت التظاهرة أمام مخيم العودة الواقع في مدخل قرية الزيارة، ألقى بعدها الإداري في مجلس شيراوا حسن مراد كلمة استنكر فيها المؤامرة الدولية التي قادتها الدول الرأسمالية ضد قائد القائد عبدالله أوجلان.

وقال مراد": بفضل فلسفة وفكر قائد أوجلان استطعنا أن نحلل أنفسنا وتاريخنا وتمكنّا من قيادة ثورتنا ووقفنا في وجه ضد الفاشية والمرتزقة وتمكنّا من بناء مجتمع حر ديمقراطي متمثل بالأمة الديمقراطية".

وأكد مراد في ختام حديثه بأنهم ماضون على نهج وفلسفة القائد حتى تحريره من إمرالي.

بدورها استنكرت الإدارية في مؤتمر ستار بناحية شيراوا ليلى خليل، الخيانة التي تمارسه الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد قوات دفاع الشعبي في جنوب كردستان ومده ليد العون لاحتلال التركي لشن هجمات على الشعب الكردي.

ودعت ليلى خليل عموم الشعب شمال وشرق سوريا وكردستان لرفع راية النضال في وجه الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني.

(آ س)