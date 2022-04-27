​​​​​​​الآلاف من أهالي شمال كردستان يتوجهون إلى المنطقة الحدودية للتنديد بهجمات الاحتلال

تجمع الآلاف من أهالي مناطق ميردين، سيرت، إيله وآمد في شمال كردستان، في بلدة تلقبين التابعة لناحية سلوبي في محافظة شرنخ في شمال كردستان.

ويشارك في التجمع كل من الرئيس المشترك لمؤتمر المجتمع الديمقراطي بدران أوزتورك، الرئيسين المشتركين لحزب الأقاليم الديمقراطية صالحة أيدنيز وكسكين بايندر، والبرلمانيين عن حزب الشعوب الديمقراطي نوران إيمير، حسان أوزكونيش، رمزية توسون، عائشة سوروجو وصديق تاش.

بالإضافة إلى ممثلات عن حركة المرأة الحرة ومجلس أمهات السلام.

وتوجه الآلاف من الأهالي إلى معبر خابور الحدودي مع جنوب كردستان للتنديد بهجمات جيش الاحتلال التركي ضد مناطق الدفاع المشروع.

(ك)