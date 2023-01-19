​​​​​​​الآلاف من أهالي مقاطعة قامشلو يتظاهرون تنديداً بالهجومين على عفرين وسجن الصناعة

وتحت شعار "بروح مقاومة شهداء سجن الحسكة سنهزم الاحتلال"، شارك الآلاف من أهالي نواحي مقاطعة قامشلو (تل حميس وتل براك وعامودا وتربه سبيه)، وأعضاء حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، وحركة الشبيبة الثورية السورية، وحزب الاتحاد الديمقراطي، وعضوات مؤتمر ستار واتحاد المرأة الشابة في مظاهرة، انطلقت من دوار الشهيد آزاد (دوار سوني) شرقي مدينة قامشلو.

جابت المظاهرة الشارع العام في المدينة وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الشعوب "عاشت مقاومة حملة مطرقة الشعوب"، "عاشت مقاومة العصر".

رفع المشاركون صور القائد عبد الله أوجلان وصور شهداء حملة "مطرقة الشعوب" ومقاومة العصر في عفرين إلى جانب رفع أغصان الزيتون التي ترمز إلى مقاومة العصر.

ولدى وصول المظاهرة إلى دوار الشهيد، روبار قامشلو بالقرب من مركز محمد شيخو للثقافة والفن، وقف المشاركون دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت بعدها عضوة مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، جواهر عثمان، كلمة استذكرت خلالها الشهداء وحيت نضال ومقاومة القوات العسكرية والأمنية.

وأشارت جواهر إلى أن النضال المشترك لمكونات شمال وشرق سوريا وتضحيات الشهداء استطاعوا؛ إفشال وكسر هجمات مرتزقة ودولة الاحتلال التركي على المنطقة.

وتابعت: "بالرغم من مرور عام على دحر هجمات مرتزقة داعش وداعميهم على سجن الصناعة وإفشال مخططاتهم، لا تزال مسيّرات وهجمات دولة الاحتلال التركية تستمر على المنطقة عبر استهداف المواطنين ودعم المرتزقة من جديد لشن هجمات، كل هذا لكسر إرادة الشعب وتحقيق مخططاتها الاحتلالية".

وأشادت بتضحيات الشهداء، وقالت: "بفضلهم نعيش اليوم في أمن وأمان". وفي الختام عاهدت بتصعيد النضال حتى تحقيق النصر.

في سياق متصل، خرج الآلاف من أهالي نواحي (كركي لكي وديرك وجل آغا وتل كوجر) في مظاهرة انطلقت من ساحة الشهيد خبات في كركي لكي.

وجابت المظاهرة الشارع الرئيس للناحية، وسط رفع صور شهداء حملة "مطرقة الشعوب"، وترديد شعارات تمجد الشهداء "الشهداء خالدون".

بعد وصول المشاركين إلى مشفى السلام شرقي الناحية، ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية جل آغا، زلفا بدرو، كلمة أوضحت فيها أن هجوم داعش على سجن الصناعة في الحسكة، نظم من قبل دولة الاحتلال التركي؛ للنيل من النضال والمقاومة الشعبية في شمال وشرق سوريا.

وبينت زلفا "علينا الإدراك أن تضحيات 121شهيداً هي التي حمت المنطقة من المؤامرات وهجمات الإبادة التي شنت على المنطقة"، ودعت مكونات وشعب شمال وشرق سوريا للاقتداء بتضحيات الشهداء وتصعيد النضال حتى دحر الاحتلال.

من جهته، أكد عضو مجلس ناحية تل كوجر، محمود صالح، خلال كلمة له، تشبثهم بالنضال والمقاومة للدفاع عن مكتسبات ثورة مناطق شمال وشرق سوريا.

فيما أشادت الإدارية في مؤتمر ستار بناحية جل آغا، نزهة سيف الدين، بدور وتضحيات الشهداء، وقالت: "يمثلون نهج الحقيقة والحرية للشعوب".

وأوضحت أن انتصار حملة "مطرقة الشعوب" في الحسكة؛ يعتبر انتصاراً لكافة الشعوب المقاومة أمام الظلم والاضطهاد.

(كروب/آ)

ANHA