​​​​​​​الآلاف من أهالي مقاطعة قامشلو يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد يلماز شرو

قدم اليوم، الآلاف من أهالي مقاطعة قامشلو وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية وممثلين عن الإدارة الذاتية، بكافة مكوناتهم، واجب العزاء لذوي الشهيد يلماز شرو، الذي استشهد في 27 أيلول الجاري، بطائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي في ريف ناحية كركي لكي.

ونصب مجلس عوائل الشهداء، اليوم، خيمة عزاء للشهيد يلماز شرو، أمام منزله الكائن في قناة السويس بمدينة قامشلو.

علّق في الخيمة، صور الشهيد، وصور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام حركة المجتمع الديمقراطي وحزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار ومجلس عوائل الشهداء ووحدات حماية المرأة والشعب.

بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته كلمة للرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، هيفي السيد، قدمت فيها العزاء لذوي الشهيد، واستذكرت كافة شهداء الحرية، وقالت "لا أحد يستطيع الوصول إلى مرتبة الشهادة، من يستحقها فقط ينالها".

وأشارت إلى انتصارات الكريلا في جبال كردستان "عدونا يحيك المؤامرات على شعبنا، وعلى الرغم من هجماته على مناطق الدفاع المشروع مستخدماً كافة أنواع الأسلحة الثقيلة ضد قواتنا، إلا أنه لن يستطيع هزيمتها، وسنهزم عدونا لأننا أصحاب فكر وفلسفة ونحافظ على مكتسباتنا التي تحققت بدماء شهدائنا".

وأضافت "مهما حاول العدو كسر إرادتنا لن يستطيع ذلك، لأن روح المقاومة تزداد لدينا عندما يستشهد أحد أبنائنا".

وأكدت أن النساء في شمال وشرق سوريا من كافة المكونات "سيقفن في وجه العدو ويحمين أرضهن من هجماته، وسيبقين على خطا شهدائهن وفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، وسيقاومن حتى تحقيق النصر وتحرير القائد أوجلان جسدياً".

من جانبه، قدم الإداري في قوى الأمن الداخلي بمدينة قامشلو، إيريش قامشلو، العزاء لذوي الشهيد وقال "الاحتلال التركي يشن هجماته على مناطقنا بشكل مستمر، نحن نقاوم هذه الهجمات ونفشل جميع مخططاته".

وأضاف "يشن الاحتلال التركي الهجمات على مناطق الدفاع المشروع مستخدماً كافة الأسلحة الثقيلة بمساعدة الخونة الذين يفتحون الطريق له، لكنهم لن يستطيعوا هزيمة الكريلا". وأكد في ختام حديثه أن النصر سيكون حليف الشعب الكردي.

مقاومة شعبنا وتضحيات شهدائنا ردّ حازم على الاحتلال التركي وأعوانه

ثم ألقى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، طلعت يونس، كلمة قال فيها "الشهيد يلماز والشهيدة زينب كانا عضوين في الإدارة الذاتية الديمقراطية ومثلاها خير تمثيل، ومنذ اندلاع شرارة الثورة في روج آفا وحتى ارتقائهما لمرتبة الشهادة قدما التضحيات في سبيل أن يحيا شعبنا حياة كريمة، ولم يتراجعا يوماً عن أداء واجبهما".

وأشار إلى أن هدف الاحتلال التركي من هذه الهجمات هو ضرب مشروع الإدارة الذاتية وكسر إرادة الشعب الكردي "عدونا الفاشي ينتهج سياسة الإبادة بحق شعب شمال وشرق سوريا ومشروعنا الديمقراطي وأخوة الشعوب والتكاتف الموجود بيننا، ويسعى بجميع إمكاناته وطاقاته إلى كسر إرادتنا والقضاء عليها، ولكن المقاومة الشعبية والتضحيات التي قدمها أبناء وبنات شمال وشرق سوريا هي الرد الحازم على الاحتلال التركي وجميع أعوانه".

وتابع "أثبت شعب شمال وشرق سوريا لأعدائه أنه شعب يمتلك الإرادة والإدارة والقوة وروح المقاومة، ومستعد للتضحية بكل ما يملك من أجل الحرية والكرامة والعيش المشترك".

وأضاف "كما كنا نستمد طاقتنا ومعنوياتنا من شعبنا وقواتنا وأمهات شهدائنا، سنعمل على تنظيم قوتنا من جديد، وسنبقى يداً واحدة ضد هذه المؤامرات والمخططات التي تسعى للنيل من إرادتنا للوصول إلى الحرية الكاملة".

جميعنا مشاريع شهادة حتى تحقيق الحرية

وقال طلعت يونس "تحدث هذه الهجمات أمام أنظار المجتمع الدولي والعالم أجمع، فيومياً يُقتل شعبنا وأطفالنا ونمر بسياسات الإبادة، وسط صمت المجتمع الدولي وفي مقدمته أميركا وروسيا والتحالف الدولي، ما يؤكد مشاركته للاحتلال التركي في هذه الإبادة والمجازر بحق شعبنا وأطفالنا".

وطالب يونس "المجتمع الدولي والقوى الموجودة في المنطقة، وفي مقدمتها أميركا وروسيا ببيان موقفها من هذه الهجمات والمجازر اليومية في الشمال السوري، فهذه القوى تدّعي بأنها موجودة لضمان أمن وأمان المنطقة واستقرارها والعمل على حل الأزمة السورية وإنهائها".

كما طالب شعب شمال وشرق سوريا بالالتفاف حول قواته وإدارته وثورته وحماية مكتسباته وقال "عدونا اليوم ضعيف، ونحن الأقوياء".

وعاهد في ختام حديثه، شهداء الحرية "نحن في الإدارة الذاتية بجميع أعضائها وعضواتها وممثليها، نعاهد الشهيدين يلماز وزينب وجميع شهداء الحرية والكرامة، بأننا جميعاً مشاريع شهادة، حتى تحقيق الحرية، جميعنا مستعدون لبذل الغالي والنفيس من أجل الوصول إلى الحياة الحرة الكريمة".

واختتمت المراسم بتسليم وثيقة الشهيد يلماز شرو لذويه وترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

(ل م)

ANHA