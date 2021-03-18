​​​​​​​الآلاف من أهالي مقاطعة الحسكة والرقة يخرجون تنديدًا باحتلال عفرين

تل تمر

وتجمّع، صباح اليوم، الآلاف من أهالي ناحية تل تمر وأعضاء مؤسساتها المدنية ومُهجّرو سري كانيه أمام مجلس عوائل الشهداء في مركز الناحية، وخرجوا في تظاهرة جابت شوارع المدينة وسط ترديد الشعارات التي تندد بالاحتلال التركي وجرائمه ومطالبات من قبل المتظاهرين بإنهاء الاحتلال والكشف عن وضع القائد عبدالله أوجلان الصحي.

وبعد تجمّع المتظاهرين عند نهاية شارع فلسطين وسط الناحية، أشادت الإدارية في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الجزيرة آهين علي بالبطولات والمقاومة التي أبداها أهالي عفرين ووحدات حماية الشعب والمرأة في عفرين لصد الهجمات البربرية لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته واستمرارها من قبل قوات تحرير عفرين حتى اللحظة.

وعاهدت آهين علي مُهجّري عفرين بالقول "على أهالي عفرين أن يعلموا أننا شعوب المنطقة نساندهم بشتى الوسائل حتى تحرير مدينتهم، كما أننا نقول للعالم أجمع إننا شعب لن يستطيع أحد أن يقف في وجهه".

مخيم واشوكاني

وفي مخيم واشوكاني ردد مُهجّرو سري كانيه خلال تظاهرة خرجوا بها، الشعارات المنددة باستمرار الاحتلال التركي لعفرين، وجابوا أقسام المخيم وصولًا إلى المدخل الرئيس، حيث تجمّع المتظاهرون وسلطوا الضوء خلال بيان قرأته عضوة دار المرأة بالمخيم وفاء حميدي، على الجرائم التركية التي طالتهم، وطالت الشعب العفريني من قبلهم والمستمرة حتى اللحظة.

وأشار البيان إلى "أن أهالي عفرين وأبطالها من وحدات حماية الشعب والمرأة وبروح مقاومة العصر قدموا أرواحهم في سبيل تراب وطنهم، وتصدوا لثاني أقوى دولة في حلف الناتو لمدة 58 يومًا".

وأوضح أن الاحتلال التركي ارتكب آلاف الجرائم ولا يزال يرتكبها أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي، حيث إن صمته يجعله شريكًا في تلك الجرائم والانتهاكات" مطالبًا المجتمع الدولي بوضع حد لتلك الجرائم وإنهاء الاحتلال.

مدينة الحسكة وأريافها

وفي مدينة الحسكة، تظاهر الآلاف من أهالي مدينة الحسكة وريفها والأحزاب السياسة، استنكارًا لاحتلال التركي لمنطقة عفرين في ذكراها الثالثة.

تظاهرة أهالي الحسكة التي كانت تحت شعار " لا للاحتلال، حان وقت تحرير عفرين" انطلقت من جسر المفتي، حمل خلالها المتظاهرون صور القائد عبدالله أوجلان، وأعلام حزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار ومجلس عوائل الشهداء، بالإضافة إلى لافتات كتب عليها "اسمعوا صرخات أطفال عفرين" وأغصان الزيتون.

وجابت التظاهرة الشارع العام المؤدي إلى دوار شهيد سرحد، وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة عفرين وتندد باحتلال التركي لمنطقة عفرين وزغاريد الأمهات.

وبعد وصول المتظاهرين إلى دوار الشهيد سرحد، وقفوا دقيقة صمت، ثم ألقيت عدة كلمات، باسم مجلس مقاطعة الحسكة ألقتها الإدارية في المجلس زينب شيتكا وإداري الحزب الديمقراطي في مقاطعة الحسكة عبد الغني أوسو.

استذكرت زينب في بداية حديثها، كافة الشهداء الذين نالوا مرتبة الشهادة خلال مقاومة العصر التي أبدوها ضد الاحتلال التركي ومرتزقته، وقالت "بفضل تكاتف كافة مكونات المنطقة ووحدتهم سندحر الاحتلال التركي الذي يحلم باسترجاع سلطنته العثمانية".

فيما نوه إداري الحزب الديمقراطي في مقاطعة الحسكة، عبد الغني أوسو، إلى أن منطقة عفرين حوت كافة أطياف الشعب السوري واستقبلت كافة مكونات سوريا، وكانت أكثر منطقة أمنًا واستقرارًا، وقال "الاحتلال التركي الفاشي لم يقبل ذلك".

وأكد عبد الغني أوسو في نهاية حديثه، أن "الاحتلال التركي الفاشي يفكر باحتلال كافة مناطق شمال وشرق سوريا، وإعادة سلطنته العثمانية، لكن شعوب المنطقة المتعايشة ليست كالسابق، بل إنها شعوب الأمة الديمقراطية، ولن تقبل الاستعمار وستقاوم حتى النهاية".

وبدورهم خرج أهالي ريف الحسكة الجنوبي في تظاهرة حاشدة نظمها مجلس ناحية الشدادي وشارك فيها أهالي وأعضاء المؤسسات المدنية في نواحي العريشة وعبدان والدشيشة ومركدة والشدادي.

وأنطلق المتظاهرون من أمام ساحة الحرية في مجلس ناحية الشدادي، حاملين لافتات تندد بإجرام دولة الاحتلال التركي وصورًا للمجازر التي طالت الأطفال في عفرين.

وتجمّع المتظاهرون أمام مكتب حزب سوريا المستقبل في الشدادي، وبعدها ألقى إداري حزب الاتحاد الديمقراطي في الشدادي مهيدي الدغيم كلمة استذكر فيها ألم الذكرى السنوية الثالثة لاحتلال مدينة عفرين على يد الاحتلال التركي والمرتزقة التابعين له.

وقال: “لا زال أهلنا في عفرين المحتلة يعيشون أقسى الظروف في المخيمات، ويكابدون الأمرَّين بسبب تخاذل منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الانسانية من جهة أخرى.

وأشاد بدور قوات سوريا الديمقراطية التي لم تتوانَ عن القيام بواجبها إزاء الهجمات البربرية من قبل قوى الشر المتربصة بالمنطقة، محاولة سلب الإنجازات والتفريط بدماء شهدائنا”.

وبدورها ألقت إدارية مؤتمر ستار في الشدادي رهف العلي، كلمة عاهدت فيها بالوقوف الى جانب أهالي عفرين حتى تحريرها وضمان عودتهم إليها.

الدرباسية

أيضًا خرج المئات من أهالي الدرباسية وزركان في تظاهرة انطلقت من أمام مركز الشبيبة الثورية في مركز مدينة الدرباسية وشارك فيها المئات من أهالي ناحيتي الدرباسية وزركان وقراها، إضافة إلى ممثلين عن الأحزاب السياسية.

وجابت المظاهرة الشوارع الرئيسة في مدينة الدرباسية وسط ترديد شعارات" لا لاحتلال عفرين، لا للخيانة"، وتوقف المتظاهرون في ساحة الشهداء دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ثم تحدثت العضوة في مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في شمال وشرق سوريا عارفة بكر، عن وحدة شمال وشرق سوريا بكافة شعوبها ومكوناتها "إن خروج أهالي شمال وشرق سوريا اليوم، إلى الساحات في ذكرى احتلال عفرين دليل على وحدة الشعوب التي تعيش هنا".

وتابعت "الدول المتآمرة على سوريا باعت عفرين للاحتلال التركي، وبالمقابل فإن شعوب شمال وشرق سوريا ستفشل المؤامرة بتحرير عفرين".

الرقة

انطلقت تظاهرة أهالي الرقة من دوار الصوامع شمال شرق المدينة باتجاه دوار الصوامع في الجهة الشمالية الغربية منها مرددين شعارات تحيي مقاومة عفرين وشعارات أخرى تطالب بالكشف عن وضع القائد عبدالله أوجلان الصحي.

ولدى الوصول إلى دوار حزيمة، تحدث باسم مجالس الرقة الرئيس المشترك للمجلس العام في الرقة، لؤي العيسى، وقال "تستكمل عفرين عامها الثالث تحت نيران الاحتلال التركي والإرهاب التركي وبكل صفات القتل والجينوسايد التي لا تمت للإنسانية بأي صفة".

وأضاف لؤي العيسى "عفرين كانت نموذجًا ديمقراطيًّا قائمًا على مبدأ أخوة الشعوب وحرية المرأة ".

وتحدثت بعدها العضوة في مجلس عوائل الشهداء ابتسام الأحمد التي قالت "نقف اليوم لندين ونستنكر المعاملة التي يعامل بها القائد، ومنع محاميه من رؤيته وهذا منافٍ للقوانين الدولية وحقوق الإنسان ونقول لهم أنتم تحتجزون شخص القائد لكن لن تستطيعوا احتجاز فكره الحر".

وباسم إدارة المرأة في الرقة أوضحت العضوة في إدارة المرأة اعتماد الأحمد "ما هو الجرم الذي فعله القائد سوى أنه دافع عن الإنسانية وعن حقوق المرأة وحقوق الشعوب المضطهدة، هذا الفعل يستوجب منهم معاملته بهذه الأفعال التي لا تمت إلى الإنسانية بأي صلة".

وعاهدت اعتماد "بإرادة المرأة العفرينية سنواصل النضال حتى تحقيق النصر وتحرير كافة المناطق المحتلة في سوريا وفي شمال وشرق سوريا".

وبعدها أدلت لجنة مبادرة حرية القائد عبدالله أوجلان في الرقة ببيان خلال التظاهرة، ألقاه الرئيس المشترك للجنة التربية والتعليم في مجلس الرقة المدني والعضو في اللجنة خلف المطر، وجاء في نصه:

"مضى على أسر القائد الأممي عبد الله أوجلان22 عامًا في سجن الاحتلال التركي مع عدد من رفاقه، في ظروف سجن تتجرد من الإنسانية والأخلاق حيث تطبق فيه العزلة على القائد عبد أوجلان ويُمنع محاموه وأسرته من لقائه والاطمئنان عليه.

وأشار البيان إلى "أن تقرّب الحكومة التركية من القائد بعيد كل البعد عن الحكمة والقوانين والأخلاق فهي تتقرب بحقد وكراهية وضيق أفق، وهذا التقرب الخاطئ من القائد سيُصعّد الصراع والتوتر في الشرق الأوسط، لقد ذقنا الحرية بفضل فكر القائد وفلسفته، ولن نقبل بعد اليوم بالذل والخنوع وسنمضي على نهج ودرب الشهداء حتى تحقيق النصر وضمان الحياة الحرة لشعبنا".

وطالب البيان في ختامه "بفتح المجال لأسرة القائد ومحاميه للاطمئنان على وضعه الصحي، ونناشد المنظمات العالمية ومحكمة العدل الدولية بتطبيق الأعراف الدولية وحقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة الشنعاء والإفراج عن القائد وتحقيق الحرية لقائد الكونفدرالية".

( مـ )

ANHA