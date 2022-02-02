​​​​​​​الآلاف من أهالي إقليم الجزيرة بجميع مكوناتهم يتوجهون صوب مزار الشهيد دليل ساروخان

توافد اليوم الآلاف من مكونات إقليم الجزيرة من (الكرد، العرب، السريان، الأرمن) إلى مدينة قامشلو، للمشاركة في مراسم تشييع جثامين ١١ مقاتلاً استشهدوا خلال حملة "مطرقة الشعوب"، أثناء تصديهم لهجوم مرتزقة داعش على سجن الصناعة بمدينة الحسكة، ومراسم غيابية للقيادية في وحدات المرأة الحرة- ستار في منطقة ميردين ، سوزدار جودي.

انطلق المشيعون من أمام مجلس حي العنترية، وحمل رفاق دربهم نعوش الشهداء على الأكتاف، وساروا بهم صوب مزار الشهيد دليل ساروخان للبدء بمراسم التشييع، وسط ترديد الشعارات التي تحي مقاومة القوات العسكرية والأمنية.

كما هتف المشيعون "بالروح بالدم نفديك يا شهيد"، واستمروا بهذا الصخب حتى وصولهم إلى مزار الشهيد دليل ساروخان في حي العنترية شرق المدينة، وكان في انتظارهم آلاف الأهالي في المزار أيضاً.

وسط مشاركة كبيرة من التنظيمات والأحزاب السياسية الكردية والعربية والسريانية، وممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومجلس سوريا الديمقراطية.

هذا ومن المقرر أن يتم إلقاء عدة كلمات، بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

(آ)

ANHA