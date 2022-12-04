​​​​​​​الآلاف من أهالي إقليم الفرات ينتفضون من أجل كسر العزلة على القائد أوجلان

حضر الآلاف من أهالي إقليم الفرات إلى ساحة المرأة الحرة في مدينة كوباني للمشاركة في المظاهرة المنددة بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان من قبل سلطات دولة الاحتلال التركي في سجن إمرالي.

رفع المشاركون صور القائد أوجلان، مرددين شعارات "لا حياة بدون القائد"، و "الموت للغزاة الفاشيين"، وذلك بعد انطلاقهم صوب حي كوباني الجديد في الطرف الجنوبي من مركز المدينة.

بعد وصولهم للحي وقف المتظاهرون دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلته كلمة للإدارية في منسقية مؤتمر ستار بإقليم الفرات، ماجدة حسون، نددت فيها بالعزلة وتهاون القوى الدولية مع سلطات دولة الاحتلال التركي في تعديها على حقوق المعتقلين.

وقالت ماجدة: "الذين يدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان يلتزمون الصمت تجاه القائد الذي ضحى بنفسه من أجل الشعوب المظلومة. فكلنا نعلم أن تركيا تخدم مصالحهم، وتشديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان هو تجديد للمؤامرة التي تعرض لها القائد منذ أعوام".

وأشارت "القائد عبد الله أوجلان أعاد لنا الروح، وزرع فينا بفكره وفلسفته روح العزيمة، ولأجل ذلك نحن على أهبة الاستعداد للوقوف في الساحات حتى نحرره جسدياً".

واختتمت ماجدة حسون كلمتها قائلة: "سنمضي في حرب الشعب الثورية، فهذا الدرب وحده كفيل لكي ننجو من قبضة المستبدين، كيف لا وهو درب رسمه لنا القائد عبد الله أوجلان حتى نحيا بأمان وسلام، لذا على كل الشعوب في المنطقة التكاتف والصمود بوجه هجمات ومخططات دولة الاحتلال التركي حتى تحرير القائد جسدياً".

وانتهت المظاهرة بترديد هتاف "المقاومة حياة".

(ن ك/د)

ANHA